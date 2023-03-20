呷辦桌啦！「辦桌」是臺灣在地獨具特色的飲食文化，一向深受外國朋友喜愛，擁有來自40國、近1500位境外生的義守大學，特別席開15桌，邀請高雄內門總舖師到校園大展廚藝，吸引上百位師生一起呷辦桌。學生在校園就能呷辦桌，無論是澎湃的菜色，還是辦桌時的表演節目，都讓飄洋過海來的學子們大開眼界，現場氣氛超熱鬧。

舞獅戰鼓表演Show，氣勢磅礡的演出，現場境外生直呼這場盛宴真是好看又好吃。(照片/義守大學提供)。

辦桌由內門總舖師精心準備料理，冷盤、八珍海鮮羹、何首烏雞湯、佛跳牆，還有最受矚目的辦桌名菜唐朝一品封(腿庫肉)等菜色，正港的臺灣味都讓受邀的本國生與境外生食指大動。活動主持人則是由臺灣、馬來西亞及聖露西亞的學生一同擔任介紹辦桌文化。表演節目中最受矚目的是氣勢磅礡的舞獅戰鼓Show一開場就炒熱氣氛，許多境外生都是第一次欣賞，直呼這場盛宴真是好看又好吃。來自馬來西亞的包承益更一人分飾多角，除了擔綱主持人，還與臺灣學生飆歌，甚至帶領在場所有學生大合唱，讓現場氣氛High到最高點。

來自聖文森的羅啟信與武術社社員一同獻上表演，展現義大校園多元文化與族群融合的精彩(照片/義守大學提供)

來自聖文森就讀「智慧科技學院」智慧科技英語學士學位學程大三的羅啟信，非常喜歡東方文化，進入義守大學後，在校園中體驗到許多文化活動，這次更與武術社社員一同獻上武術表演，「臺」味十足的體驗留下難忘的回憶。「傳播與設計學院」電影與電視學系大一生施會深與鄭皓璽，來自馬來西亞的他們表示家鄉也有辦桌，但菜色與臺灣大不相同，份量十足的腿庫肉，皮Q肉嫩的口感，都讓學生一口接一口。不同國家的學生齊聚吃辦桌，就像家人團聚吃飯一樣溫馨，感謝學校的用心，品嚐道地美食外，還能感受不一樣的文化風采，讓異地遊子備感溫暖。

國際及兩岸事務處副處長黃文琛表示，學校提供多元文化活動，讓來到義大就學的境外生進一步認識臺灣，這就是義守大學高度國際化的優勢。小型聯合國校園讓學習與生活更繽紛，義守大學每年定期舉辦國際文化義術節、國際文化大使選拔、TEDxISU、I-Buddy國際學伴等活動，讓境外生與本國生因活動體驗而凝聚在一起，可以結交到不同國家的朋友，國際人脈在義大校園中拓展，也藉此提升國際力與語文能力。