報名方式一律採取網路報名，應屆高中畢業生應由就讀學校於112年3月20日10：00起至3月23日17：00止集體報名；非應屆高中畢業生於112年3月20日10：00起至3月24日17：00止採網路個別報名。

112學年度起，申請生至多可申請校系(組)、學程數調整為6個志願，每申請1個校系(組)、學程報名費為新臺幣100元。低收入戶申請生免繳報名費，中低收入戶申請生減免報名費60%。申請生除符合招生簡章規定之申請資格外，必須先參加大學入學考試中心辦理之112學年度學科能力測驗且取得學測成績，方可報考。

第一階段篩選結果，將於112年3月30日10：00公告，申請生請至112學年度四技申請入學網站查詢，相關規定請參閱招生簡章。

四技申請入學招生官網：https://www.jctv.ntut.edu.tw/caac/

若對上述招生有任何問題，可逕洽技專校院招生委員會聯合會。電話：(02)2772-5333