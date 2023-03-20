東海大學活化校園文化資產，今在市定古蹟「原藝術中心」舉辦「Disclosing Luce Chapel 打開路思義」展覽開幕式，由建築系師生策劃，展示路思義教堂從零開始的設計發展歷程，也向大眾呈現「路思義教堂」背後深厚的歷史脈絡與建築淵源。

東海大學20日舉辦「Disclosing Luce Chapel 打開路思義」開幕式，於「原藝術中心」向大眾展現緊鄰於隔壁的路思義教堂，背後的歷史脈絡與建築淵源。開幕式由東海大學校長張國恩、陳其寬師母及文化部主任秘書陳登欽共同主持。東海建築系教授郭奇正指出，此次「打開路思義」展覽，是與多位碩士班城鄉規劃組碩士生合作完成佈展。東海路思義教堂有其獨特的結構概念與形式嘗試，搭配當時獨特的營造技術與有限的設備技術，路思義教堂的完工是的近乎完美的奇蹟，這使得路思義成為在亞洲地區第一批雀屏中選的經典現代建築。

東海大學「打開路思義」展覽，對東海師生校友、乃至於想認識路義教堂的普羅大眾，是難得可以一探路思義教堂多元面向的機會。(照片/東海大學提供)

位於東海大學的路思義教堂，由知名建築師貝聿銘、陳其寬等人合作設計，曾獲選為美國蓋提基金會「維持其現代」獎助計畫中亞洲地區第一批的經典現代建築，2019年更升格第一棟被指定為國定古蹟的現代主義建築。而作為本次展場的地點「原藝術中心」同樣也出自知名建築師陳其寬之手，目前是屬於「市定古蹟」；路思義教堂則是台灣文化資產最高等級的「國定古蹟」。2022年在多位立委的協助下，東海獲文資局撥款，在2022年十一月動工，讓歷史悠久的路思義教堂迎來第一次大規模的修繕。

東海大學校長張國恩表示，「打開路思義」展覽，對東海師生校友、乃至於想認識路義教堂的普羅大眾，是難得可以一探路思義教堂多元面向的機會：並進一步理解為何在1950年代已經在紐約與波士頓發展，並接受現代主義建築教育洗禮的第一代華裔建築師會被聚集在「遠東」的一個小島。郭奇正教授說，雖然路思義教堂正值整修期間，但大眾仍可透過本次展覽，來到東海瞭解不同於以往的教堂風貌，感受蘊藏於東海大學的人文藝術底蘊，一探這座現代主義建築的神秘面紗。