臺北市立長安國民中學優良生選舉活動於3月20日展開。今年首度採用由臺北市政府教育局所開發的電子投票系統，讓學生進行線上投票，帶領學生於生活中實踐公共事務參與的精神。不同於過往的紙本投票須大費周章印製大量紙本選票，電子投票僅須於教育局開發的電子投票系統完成設定後，準備筆記型電腦，於電腦桌面設定好投票系統連結，並製作個人專用的投票帳號密碼籤後，即可進行。

長安國民中學優良生選舉活動今年首度讓學生進行線上投票。(照片/臺北市政府教育局提供)

在正式投票前一週，學務處亦辦理模擬投票活動，除讓學生熟悉新的投票方式之外，也在過程中發現可能的問題與狀況。透過學校資訊組的協助，順利排除問題，也讓行政人員在科技應用能力上更進一步，可謂教學相長，讓優良生選舉活動除有趣外，也富有建設性。

臺北市政府教育局開發的電子投票系統，讓學生進行線上投票，帶領學生於生活中實踐公共事務參與的精神。(照片/臺北市政府教育局提供)

線上投票活動除了快速方便，能透過系統直接統計票數，亦大幅降低時間、人力及紙張的使用。保護環境、綠色未來是近年全球十分重視的議題，因此電子投票方的設置更是連結了永續發展的概念，達到環保、節能的目標。往後學校如有相關活動，將延續本次成功的經驗與方式，持續讓活動辦理得更有效率、更有趣！歡迎媒體朋友蒞臨報導。