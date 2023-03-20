本屆競賽以激發創造潛能、強化設計製作能力為目的，賽制將專精於「自動組」與「遙控組」，主題為「華山論劍 城池保衛戰」。競賽開放全國大專校院學生組隊報名，從即日起至4月11日止。歡迎各校菁英組隊，以機器人論劍會友，展現可攻可守的能力！

「華山論劍 城池保衛戰」是以「因應近年動盪且瞬息萬變的時局，以多樣化的軟硬實力坐擁一席之地」為發想，廣邀各路好手在競技場上嶄露優秀實力，選手們精心製作的機器人將挑戰障礙區、圓球辨識與投擲區、羽球投擲區、立起牌子區共四個關卡，模擬機器人越過艱險、破解陣型、攀上岩牆，深入敵方陣地，選中效果拔群的砲彈與致勝關鍵的箭矢，精準地投向最佳打擊點，並在克服重重困難後，豎起代表勝利的旗幟！

國立臺北科技大學機械工程系何昭慶主任表示，學校團隊將結合歷次承辦大型計畫經驗，辦理第27屆「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」，期望能激發國內機器人創思領域的熱情，展現設計水準與運動家風氣，讓喜愛機器人的選手們能在這個舞臺上大顯身手，並秉持著團隊合作的精神，通過交流激盪新興思維，將經驗轉化應用，在機器人專業領域中發光發熱！

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