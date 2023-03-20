夢想淘心室週一單元【手足無錯】邀請到畢業於世新大學廣電系的小廖。目前在電視台工作的她，自喻跟鳳梨一樣，外表看起來不容易被欺負，因為兩位哥哥從小對她特別「關愛」的緣故，個性因而變得獨立自強，但其實她的夢想很童趣，小時候的志願是成為貼紙店的老闆。

小廖上有兩位哥哥，分別相差八歲與六歲，但她於節目中爆料大哥其實是最幼稚的一位，兄妹之間打架時甚至會上演一場相撲大賽，把對方勝利性壓倒在下方。有時候哥哥還會做出許多讓小廖無法理解的事情，例如有一天突然傳了好幾條語音訊息，讓在上課中的小廖心底七上八下的以為是出了什麼嚴重的事情，結果一點開發現居然是哥哥在唱歌。

最後身為么妹的小廖在節目上笑稱大家對哥哥有太多期待與遐想，認為有哥哥的妹妹會被寵愛成公主，其實真的誤會大了，一路走來她反而很羨慕有姐姐的人。近日二哥已經快結婚即將有嫂嫂的小廖，最希望趕快把大哥推銷出去，免得自己日後出嫁剩下大哥孤伶伶的一個人。想知道更多相愛相殺的兄妹故事嗎?不要錯過每週一下午5點的【手足無錯】。

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