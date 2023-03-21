史前神獸山椒魚來了！知名導演麥覺明17年磨一劍，國寶山椒魚大螢幕曝光。臺灣的山椒魚分布具有重要的學術意義與研究價值，中山女高選修生物課主題是演化與生態，教材就是以臺灣的山椒魚作為異域種化的例子。為了讓學生了解臺灣山椒魚的概況，生物老師邀請重量級的麥覺明導演到校與學生暢談生態、生命與學習的期待。

臺灣的山椒魚分布具有重要的學術意義與研究價值教材。(照片/中山女高提供)

活動邀請知名導演麥覺明前來分享經驗，中山女高家長會聽聞訊息，義不容辭支持老師的教學與學生的學習，多次奔走，並表示十分感謝麥覺明導演在百忙當中，抽空到學校與三百多位親師生面對面座談，並將影片中與本校課程做結合進行分享，畢業生家長聯誼會也以行動力包場，辦理鼓勵家長一同關心孩子們學習的議題。

山椒魚來了活動除了座談，麥覺明導演也分享珍貴紀錄片精彩片段，同學更能感受山野研究人員和生態紀錄者的生命故事，同時探索未來科系和職涯及更多對生命、生態的理解與實踐。會後鼓勵師生走入電影院，發現更多感動。

麥覺明導演分享珍貴紀錄片精彩片段。(照片/中山女高提供)

中山女高以培養具人文關懷、國際視野的未來領袖為使命，甫榮獲111年度全國教學卓越最高等級金質獎的校訂必修PBL課程「生活實踐家，未來創新者」，培育學生從問思者、解決者到成為表達者。側重在讓學生主動探索，從個人議題、學校生活到聯合國永續發展SDGs議題等面向去發想，關注如何讓環境更永續等議題，增加學生對真實世界的了解。藉由這場極具意義的光影相遇，讓同學從課本上的知識，走出實際的環境，更加注重自然環境的減塑議題與實踐。