建中樂旗隊參加「112年全國學生音樂比賽」，以自選曲-天野正道《Liberation》，連續第三年勇奪全國賽高中職組管樂合奏組特優佳績。此外，在本次全國音樂比賽中，樂旗隊成員們更以93.158超高分數，榮獲高中職組行進管樂組特優，另外也拿下銅管五重奏特優及打擊樂合奏優等，成績亮眼。

整場演出結合音樂性及表演藝術，無論是音樂的旋律性或是肢體的美感，都能看見樂旗隊學生專注投入的神情，透過藝術傳遞了臺灣學子青春生命的美好，在全國比賽後，也立即受邀擔任2023第93屆國醫節第15屆臺北國際中醫藥學術論壇開幕演出，現場副總統賴清德在中醫師公會理事長林源泉先生的陪同下，為學弟們鼓勵打氣，場面溫馨熱鬧。

建中樂旗隊團隊精湛的演奏及精采絕倫的動作技巧。(照片/建國高中提供)

樂旗隊學生於去年剛榮獲世界音樂大賽WMC季軍為臺灣爭光，回國後仍每周持續集訓。面對每一場賽事，除了榮譽的爭取外，學生們對於樂旗的熱愛也支持了他們在台灣行進管樂上的傳承使命和延續發展。由於長年國際賽事成績亮眼，今年(112)建中樂旗隊更已獲邀參加在美國舉辦的 2023 WAMSB世界錦標大賽，將在今年暑假啟程，代表臺灣前進美國東岸參演。這無論是對拓展國民外交或提昇國際聲望，皆具重大意義與指標性，樂旗隊後援會目前也發起募款，期盼各界能給這群台灣之子在爭取國家榮譽時最實質的鼓勵與協助。