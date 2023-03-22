112大學繁星推薦今日公告錄取及第八類通過名單。臺北市私立東山高中今年學測成績優異，申請入學採計科目達臺大錄取標準共97人258人次。東山學子在繁星推薦成果豐碩，表現十分亮眼，繁星推薦葉和同學上榜國立台灣大學法律學系司法組，葉同學表示，上榜只是一個開始，她未來想要盡情探索法律系的奧祕，保持開放的態度，未來有無限可能。

李新一、林芝如、張修齊、潘冠宇、林旭澤等五位同學通過醫學系一階，包括臺大醫、陽交大醫、長庚醫、北醫醫、輔大醫。而身為天文社副社長的林芝如同學，通過陽明交通大學醫學系一階，因會考失利在父母的建議下，來到台北尋找合適的私中，而他也分享維持成績的方法就是上課時第一遍要好好的跟著老師學，回家再一遍遍複習，重點是每天都要念書，持續努力之下，為了調劑心情，加入天文社並擔任副社長，觀覽浩瀚無垠的星空，除了紓壓之外，同時也緩解孤身異鄉求學的孤寂，所幸同學們的暖心問候，總能安撫芝如同學疲憊的心靈。

東山高中繁星推薦成果豐碩，除錄取臺、清、交、成等頂尖大學外，並有6人通過八類一階。(照片/東山高中提供)

而率領東山跳繩隊勇奪銀牌的張修齊隊長，通過長庚大學醫學系一階，國中時期功課表現不錯，會考總分34.6分，有望上建中，但因為喜歡東山的環境與教學，最終選擇了直升。升上高中後，遇上英文大魔王攔路，用了三個月時間，將整本7000單反覆背了5次，終於在學測取得14級分。當談到加入校隊對自己的影響，則說：「校隊培養我的規律性，學習領導能力，整合、傾聽他人意見。」也將這一套用在準備學測上，未來想挑戰中醫、醫學相關科系，擇其所愛，愛其所擇。

另外廖振旭同學通過高醫牙醫一階，侯昕彤、廖勻慈同學分別錄取長庚中醫及中國醫中醫，為傳統醫學注入新血。趙苡甄同學則是錄取中興獸醫，各自朝自己的理想前行。而錄取臺大農業經濟學系的許藜瀞同學，未來希望能取得經濟相關證照，一展長才。錄取臺大職能治療學系的陳苡禎同學，則是希望未來能深入社區去關懷年長者，為其貢獻一己之力。能通過繁星代表在校成績優異，而上榜同學一致表示，「上課專心、複習用心」就是獲取好成績的不二法門。

東山高中繁星表現亮眼的同學都參加過一項以上的校外競賽，例如數奧、物奧、化奧、TRML等等，這也表現了東山學子「能文能武，課業社團兼顧」的能力。(照片/東山高中提供)

校長陳麗美表示，今年同學除錄取臺、政、清、交、成等頂尖大學外，並有6人通過八類一階。陳校長補充說：「東山的教育方針強調『多元學習』與『適性發展』，培養跨多科的數理人才是東山的辦學核心，成果也十分豐碩。」本次繁星表現亮眼的同學都參加過一項以上的校外競賽，例如數奧、物奧、化奧、TRML等等，這也表現了東山學子「能文能武，課業社團兼顧」的能力。