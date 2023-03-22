112學年度大學繁星推薦放榜，新北市錄取率66.08%高於全國平均，其中林口高中錄取104人排名全國第4名，新北高中錄取102人排名全國第7名，三重高中錄取99人排名全國第8名，樹林高中錄取96人排名全國第10名，全國錄取人數最多的前10所高中，新北市囊括4名，為全國最多，表現十分亮眼！

112學年度大學繁星推薦招生由66所學校、1,789校系聯合辦理，今年有1萬5,989個招生名額，新北市公私立高級中等學校參與大學繁星推薦計46校，有3,709名學生報名大學繁星推薦(公立2,599人，私立1,110人)，共計2,451名學生錄取(公立1,721人，私立730人)。

新北市教育局表示，今年錄取學生中有973名錄取國立大學。其中錄取臺灣大學計51人、清華大學計40人、交通大學計28人、政治大學計47人、成功大學計40人、臺灣師範大學計52人、中央大學計48人、中興大學計39人、中正大學計33人、中山大學計23人。逾8成4以上錄取學生為三年前選擇在地就學的新北國中畢業生，顯見在地就學卓然有成。

竹圍高中謝湘綾同學錄取國立臺灣大學職能治療學系，家長十分認同新北市在地就學的政策，湘綾的父親是從事銀髮族預防及延緩失能相關工作，她也會利用課餘時間協助並與長者們有良好互動，希望未來能提供銀髮族及有需要的兒童協助。湘綾特別感謝班導王君誌老師的教導與陪伴， 才能秉持熱愛學習的態度持續朝夢想邁進。

安康高中張祐諳同學原是學校國中部學生，選擇直升高中部的他獲得校排1%的榮譽，在本次學測中，國文與社會均獲得頂標，順利錄取國立政治大學中文系。 (照片/教育局提供)

安康高中張祐諳同學原是學校國中部學生，選擇直升高中部而獲得校排1%的榮譽，在本次學測中，國文與社會均獲得頂標，順利錄取國立政治大學中文系。在校內他發揮團隊合作、溝通協調的專長，曾參加中學生讀書心得比賽，獲取佳作佳績，更主動報名參加學校主辦的英語偏鄉教學課程，擔任國小學生的英語小老師，喜愛嘗試的個性使祐諳的未來充滿無限可能。

金山高中楊建南同學錄取國立陽明交通大學電機系，與校長陳玉桂、教務主任高晉強合影。(照片/教育局提供)

金山高中楊建南同學錄取國立陽明交通大學電機系，在地就學，讓他在時間管理上有很大的幫助。對於電機系的興趣，源自於高一及高二課後在學校創客中心動手做的經驗，他特別感謝自然學程老師在學習上的指導，讓他在學測自然科得到頂標好成績。

中和高中邱冠瑋同學畢業自新北市立重慶國中，藉由繁星推薦上台大地理環境資源學系。(照片/教育局提供)

中和高中邱冠瑋同學畢業自新北市立重慶國中，藉由繁星推薦上台大地理環境資源學系，導師蔡青倩表示，冠瑋在課堂上的眼神總是高度專注的，課業絕對準時繳交，自律頗嚴、主動認真，難能可貴，而今以學測國文、英文、數學B、社會等四科55級的好成績，如願錄取台大地理環境資源學系。邱冠瑋開心表示，地理可以開拓視野，不論是來自社會人文的觀察或自然現象的剖析，此一空間與時間之學讓自己對世界有更寬廣且深入的了解。

教育局局長張明文表示，新北市自108年起推動創新教育加速器，支持學校進行跨國、跨校、跨學制及跨領域創新教育。111年起推動在地就學大聯盟，強化社區高國中教學資源共享，並向上與大學合作，結合大學豐富學習資源，讓學生可提前銜接大學課程，此外透過與大學簽署合作備忘錄，及建置高中校校有數位化教學專區，提供國內外大學多元修課機會，可進行加深加廣式的學習，促更多優秀學子在地就學。