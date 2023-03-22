新北市政府今（22）日市政會議，教育局以新北教育「2030以學生為中心 為幸福而教」為題進行專案報告，市長侯友宜感謝教育局團隊及學校教育夥伴付出，從幼兒、國小到國高中一路打造完整優質教育環境，還有全國首屈一指技職教育培養世界級人才，期許「以適性為教育的根本，齊心為新北教育努力」。

市長侯友宜表示，近四年來新北團隊以品德教育為基礎，以適性教育為目標，積極推動各項教育政策，計有超過100項全國第一及全國首創，2023-2026年新北市會以既有的優質基礎，持續向前，以「科技」及「國際」政策打造學生適性發展，老師幸福教學的智慧教育城市。

張明文局長表示，新北教育工作格局視野「升格」，透過資源整合，新北完整的教育系統「升級」，學生自信揮灑人生舞台，成就「升值」，許孩子一個幸福未來。(照片/教育局提供)

教育局長張明文表示，近年來新北教育工作格局視野「升格」；透過資源整合，新北完整的教育系統「升級」；學生自信揮灑人生舞台，成就「升值」，許孩子一個幸福未來。新北教育以適性、科技及國際為主軸，在地適性化、在地菁英化及在地國際化為目標，為學生幸福而教為願景。透過公私合力、跨局處合作、創新作為及資源整合，運用教育聯盟、教學分享及資訊傳播三大平台，強調團隊戰、同儕專業支持與合作、極盡溝通之能事來推展教育政策，培育在地頂尖人才。

新北教育積極推動各項適性發展政策，持續創新精進，發布全國首部技職教育政策白皮書，六大面向4年8億翻倍投資全國首屈一指的新北技職教育，讓學生適性發展，成為各行各業及世界的頂尖人才；2030在地就學白皮書，推動在地就學大聯盟、新北大教育計畫，在地就學率未來將達八成。公共化幼兒園將增加100班，公共化比例達四成，提供年輕的父母便利、平價且優質的托育服務。

打造優質特色非營利幼兒園，公共化幼兒園2年再增百班。(照片/教育局提供)

落實推展科技教育數位轉型，建置10,600間智慧教室，校校是智慧學校，每位學生都有數位導師，幫助學生自主學習。全國第一的新北校園通APP進行數位治理，全方位提供智慧服務，並建置智慧化閱讀環境，以超越時空的適性學習環境，穩固學生基本學力。11處運動場館導入科技服務，打造運動科技城。

2030年每所國中小皆有雙語教師及雙語課程，高中職校校有國際交換學生、國際姊妹校及跨國升學管道，並選送學生赴國外交流學習，培育學生成為具備國際視野的全球人才。舉辦國際運動賽事（2023年新北市萬金石馬拉松、2023年新北市國際帕拉桌球公開賽、2024世界中學生籃球錦標賽、2025雙北世界壯年運動會及2026年世界室內拔河錦標賽），培養國際運動人才，打造國際運動城市，讓世界看見新北。

最後，侯市長強調，「以美感營造新北教育品味，讓品德成為新北孩子的品牌」，新北市將以適性、科技及國際等教育方針，提升學生全球競爭力，邁向國際大都市。