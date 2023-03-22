東海大學為凝聚全球校友與在校師生情感連結，今「公共事務暨校友服務處」啟航，活化校園古蹟「東海書房」打造東海的學習新地標，攜手「聯經出版社」規劃常設書展，為60年老建築注入嶄新生命，東海公共事務處處長黃兆璽表示，東海書房將成為東海的全新學習新地標，也是全球校友回娘家與師生交流凝聚能量的開放式場域。

東海大學今(22)日舉辦「公共事務暨校友服務處」與「東海書房 – 校友服務小棧」聯合揭牌儀式，與會貴賓包括東海大學校長張國恩、副校長張嘉修、副校長詹家昌、台中市副市長王育敏、中國廣播公司董事長趙少康、中科管理局局長許茂新、林酒店副董事長許美玲、HTC Marcom總監王祥齡、東海校友總會會長吳錫銘、校友服務推動首席顧問陳淞屏、主任牧師陳世佳、圖資長楊朝棟、公共事務處處長黃兆璽、工學院院長黃欽印等人均到場參與。超過30位卓越校友返校共鄉盛舉，其中來賓台中市副市長王育敏為東海校友。

東海大學校長張國恩(左)、台中市副市長王育敏(中)、中國廣播公司董事長趙少康(右)。(照片/東海大學提供)

東海大學校長張國恩表示，少子化對大學的衝擊非常強勁；東海大學創校至今邁入67週年，傑出校友遍地開花，截至目前，東海校友人數已累積約15萬人，是故凝聚校友力量為首要之事，東海大學校方將帶頭做起。「東海書房-校友服務棧」的成立，最大目標是作為串連全球校友的平台，廣邀全球校友返娘家，展現團結凝聚力量，幫助母校發展並重返榮耀。

東海大學為凝聚全球校友與在校師生情感連結，活化校園古蹟「東海書房」打造東海的學習新地標，攜手「聯經出版社」規劃常設書展。(照片/東海大學提供)

作為首任的公事處處長黃兆璽表示，興建於1958年的古蹟建築｢東海書房｣將迎來新紀元，為提供校友回母校與師生交流的開放式學習交流場域，公共事務暨校友服務處112年正式將「東海書房」重新規劃為主要提供校友返校的休憩小棧，並攜手「聯經出版社」策劃常設書展，賦予這棟優美建築全新靈魂，未來東海將在此提供校友更完整的服務。

東海大學「公共事務暨校友服務處」啟航，活化校園古蹟「東海書房」打造成東海的學習新地標。(照片/東海大學提供)

黃兆璽說，此次組織的革新與整併，是以「公共事務」及「東海書房-校友服務棧」兩大主軸為行銷東海品牌及強化校友關係，雙管齊下強化學校與社會的連結，除延續東海人的精神，將東海的品牌形象深植人心，更能讓未來的莘莘學子與社會大眾在更多元的管道「遇見」東海大學。