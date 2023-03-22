財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會董事會通過董事補選，由臺北市政府教育局長湯志民、吉成鋼鐵股份有限公司董事兼總經理簡忠雄當選本會董事。本會董事長曾燦金表示，兩位董事經歷豐富，湯局長代表官方來推動認助清寒學生工作是一股重要的力量，簡忠雄參與家長會多年並擔任市政顧問，他們的加入將是幫助弱勢學生的生力軍。

根據去年5月9日第6次董事會決議，第九屆第8次董事會補選2席董事，共16名董事出席並投票，在監察人張耀中見證下，湯志民與簡忠雄各獲得16位董事的支持，推舉他們擔任本會新任董事。任期自112年3月21日起至113年3月4日止。

湯志民表示，認助清寒學生基金會在社會上已經建立良好的信賴感，有效匯聚社會的善心力量，透過正式的組織來整合資源，送給需要幫助的學生。他說，基金會在優良的資源整合、徵信與系統化經營基礎下，並肯定基金會董事有許多民間企業加入，將更多資源引進，未來他也將一步一腳印往前走，爭取更多財源，讓基金會穩定的發展，並要確保資訊流通，讓學生知道資源該如何申請，以幫助孩子為第一優先。

市政顧問簡忠雄，高票通過認助清寒學生基金會董事(照片/台北市政府教育局認助清寒學生基金會提供)

礦工之子的簡忠雄表示，年少時曾領過「礦工獎助學金」深知獎助學金對清寒學生的重要，加入本會董事會後，他說，必盡自己所能，在家長會各團體間發揮影響力，尋找志同道合的好友響應加入認助學生行列。未來他也希望擴大舉辦基金會相見歡活動，讓認助人與學生都能見到面，並藉此讓大眾更認識基金會。