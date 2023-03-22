夢想淘心室3月22日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請畢業於中國醫藥大學中醫系、現職於芳禾中醫診所的陳耘安醫師。擁有中西醫雙執照的陳醫師因大學為雙修組，所以同時擁有中、西醫執照，不吝嗇於節目中分享自己臨床上的專業。陳醫師形容自己像是酸辣湯餃，第一印象火辣辣的，配料多元豐富，吃到餃子內餡又是另一種風味，有如自己獅子座外表熱情如火，內涵又是不一樣的一面。

陳耘安醫師自爆診所剛開業時，因為工作量多到讓她整日手機不離手，加上壓力過大，自己一度眼睛與肩頸因而痠痛，這似乎是現代人的通病。痠痛了如何自救？因過度使用眼睛、久坐、長時間沒運動、壓力等原因所造成的肩頸痠痛、眼睛疲勞、手腕疼痛，陳醫師表示「萬病始於寒」讓身體維持體溫讓氣血維持活絡狀態，可以透過泡澡、泡腳、熱敷等方法讓身體加溫。

目前市面上大家容易取得的熱敷墊產品，建議可以選擇溫控式較安全，使用搖控器控制溫度高低，像是三樂事等廠牌，對於各年齡層都是相當適用。若要減緩疼痛，除了服藥之外也建議以針灸的方法，有些較急性的疼痛，像落枕，是能立即緩解疼痛症狀的。聽眾們想知道更多對抗酸疼痛的小撇步以及更多陳醫師職場的故事嗎? 更多精彩內容都在【曉宇宙~曉曉問大大】，千萬不要錯過。

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