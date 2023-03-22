你知道「加蚋仔」是指哪個地方嗎？農業社會中傳說在臺北哪一位神祇最會驅除農損害蟲？以及神明繞境的「路關圖」要如何使用？這些問題來一趟臺北市鄉土教育中心便可知道答案。

鄉土教育中心表示，「加蚋仔」是指臺北市南萬華一帶，即在現西藏路以南、國興路以西至新店溪岸。這個古地名在原住民語是沼澤地的意思，而沼澤地利於農作物生長。但有一年在農曆3月時，大量蟲害的產生造成農民損失慘重，當地耆老建議從木柵忠順廟迎請保儀大夫（尪公）來繞境祈福。傳說在繞境後，害蟲都銷聲匿跡，庄民視為神蹟，各村莊爭相請出保儀大夫，以庇護農人辛勤耕作的成果，而今農業轉型為工商業，繞境仍為南萬華加蚋地區重要的民俗慶典。

同時，每年萬華區公所也會在南萬華地區辦理「加蚋文化節」活動，讓每年一度的宗教遶境活動「保儀大夫（尪公）祈福遶境」，在公私協力合作之下，成為該區年度最具宗教文化特色及凝聚地方民眾向心力的活動。而為讓更多民眾及學童了解早期南萬華地區的信仰文化，將在中心二樓特展室舉辦「加蚋仔大拜拜特展」，歡迎想要多了解在地文化與民俗信仰的大小朋友，一起來看展覽。

特展有許多設施，歡迎民眾參與互動(照片/台北市政府教育局提供)

鄉土教育中心張欽鵬主任說，這次展覽將加蚋仔文化中的重要元素─農曆三月十二境內重要的遶境活動為主軸，用深入淺出的故事說明加蚋仔大拜拜（年例）如何從農業社會之中發祥，而從臺北各處請來遶境的神明們各有什麼「神通」，以及從今年起原本由南萬華各里辦公室，改成首次由宮廟開始主辦遶境活動的介紹，精心呈現出一系列都市之中遶境活動的脈絡。另外，為了呈現這個脈絡，在展場中也展示精心繪製一幅長度約3米的「加蚋仔大拜拜」遶境隊伍示意圖，透過漫畫方式介紹遊行中的六位主角(主神)與配角(繞境隊伍工作人員)，一串長長的隊伍，沿著今年度的路線繞行一圈，畫中人物各司其職，浩浩蕩蕩向前行走，栩栩如生、詼諧有趣。

鄉土教育中心指出，觀眾透過本次展覽，可以欣賞到多項珍貴的遶境器具與文物，包括：由木柵忠順廟借展的百年古轎，民眾可親臨感受細緻的木雕魅力。南萬華廣照宮出借的神將「土地公」、「招財」、「進寶」，以及目前仍然正在服役中的頭旗等，細細品味華美的手工刺繡；同時，在繞境中的「換香」儀式，也在展覽中特別介紹；此外，還有體驗式互動，觀眾能夠在現場體驗祈願以及拍照打卡，許下一同參加本年度遶境的約定。展覽期間，亦將搭配展覽規劃數場教育推廣活動，如：工作坊、講座等，讓觀眾可以更深入了解遶境文化，和多元方式學習到更多遶境小知識。

蓋章留念，可留下出遊難忘的回憶(照片/台北市政府教育局提供)

展覽自即日起至4月23日止，每星期二至星期日（國定假日休館），上午9時至下午5時，免費開放參觀。歡迎有興趣的大小朋友在出發參觀前，可以先至臺北市鄉土教育中心網站http：//hcec.tp.edu.tw查詢，或電洽2336-1704分機30江老師洽詢最新參觀方式。