各種防疫鬆綁，高雄科技大學藝術季「絕代風華 – 巴洛克藝術」21日正式開跑，音樂會、戲劇表演、講座、工作坊，全部恢復疫情前規模，首場演出邀請「原聲巴洛克」樂團帶來《古韻風華 – 樂游巴洛克》的節目。高科大副校長郭俊賢指出，本學期一直至6月9日止，各校區將陸續有各類型藝文展演登場，21檔精彩的節目再次宣告重視學生人文底蘊的高科大，在疫情後，所有節目將重新復出實體演出。

高科大副校長郭俊賢(右)昨(21)日參與藝術季開幕活動，特別頒贈感謝狀給原聲巴洛克樂團團長黃琪芝(左)。(照片/高科大提供)

原聲巴洛克樂團音樂總監簡志賢講解巴洛克時期樂器與現代樂器的差異，讓同學能夠體驗到當時的音樂氛圍和風格，增加學生對音樂的了解和藝術涵養。對非音樂領域學生而言，非常新奇有趣。(照片/高雄科技大學提供)

由「原聲巴洛克」樂團帶來《古韻風華 – 樂遊巴洛克》的節目。(照片/高科大提供)

高科大藝術季每一學期均訂有學期主題，在五個校區規劃各類通識人文課程，積極在校園內推廣藝術活動，在專業科目之外，強化學生關注人文議題、培養藝術賞析的眼光，活動多元，包含音樂會、戲劇、影展、工作坊等多元藝術表現。111學年第2學期以巴洛克時期的美學為主軸，邀請學者、藝文團隊與藝術家舉辦講座及演出，透過視覺、音樂、建築、戲劇與服裝等表現形式展演巴洛克藝術風格。首場演出由「原聲巴洛克」樂團打頭陣，帶來包括韋瓦第、韓德爾在內4位音樂家的6首音樂作品，最終學期末則是邀請到榮獲國家文化藝術基金會「Taiwan Top」最高殊榮肯定的演藝團隊「巴洛克獨奏家樂團」帶來《唱和韋瓦第》演出，成為本學期藝術季的最高潮。