各種防疫鬆綁，高雄科技大學藝術季「絕代風華 – 巴洛克藝術」21日正式開跑，音樂會、戲劇表演、講座、工作坊，全部恢復疫情前規模，首場演出邀請「原聲巴洛克」樂團帶來《古韻風華 – 樂游巴洛克》的節目。高科大副校長郭俊賢指出，本學期一直至6月9日止，各校區將陸續有各類型藝文展演登場，21檔精彩的節目再次宣告重視學生人文底蘊的高科大，在疫情後，所有節目將重新復出實體演出。
高科大藝術季每一學期均訂有學期主題，在五個校區規劃各類通識人文課程，積極在校園內推廣藝術活動，在專業科目之外，強化學生關注人文議題、培養藝術賞析的眼光，活動多元，包含音樂會、戲劇、影展、工作坊等多元藝術表現。111學年第2學期以巴洛克時期的美學為主軸，邀請學者、藝文團隊與藝術家舉辦講座及演出，透過視覺、音樂、建築、戲劇與服裝等表現形式展演巴洛克藝術風格。首場演出由「原聲巴洛克」樂團打頭陣，帶來包括韋瓦第、韓德爾在內4位音樂家的6首音樂作品，最終學期末則是邀請到榮獲國家文化藝術基金會「Taiwan Top」最高殊榮肯定的演藝團隊「巴洛克獨奏家樂團」帶來《唱和韋瓦第》演出，成為本學期藝術季的最高潮。
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