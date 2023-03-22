育成高中在大學繁星推薦入學管道表現持續耀眼，蟬聯臺北市第一名，今年的榜單更有台大、成大、政大、師大、中央、中山、中正等多所頂尖國立大學，另有多名學生錄取臺北醫學大學、高雄醫學大學、中山醫學大學及中國醫學大學等醫大，這樣的成績證明了社區高中在繁星推薦入學管道的優勢。

方騰翊同學(中)今年繁星錄取國立臺灣大學，靠著自律及上課專心聽講，繁星錄取臺大，非常感謝學校老師的教導及輔導室的協助，還有自己的努力。(照片/育成高中提供)

112年繁星推薦，育成高中有103位同學錄取，在導師與行政團隊的協助與輔導下，同學們均能依成績與興趣，選填適當志願，今年的上榜人數，依然持續名列全國前茅。3年9班方騰翊同學今年繁星錄取國立臺灣大學，方同學畢業於濱江國中，高一時成績並未特別突出，高二依據興趣選組後，逐漸發揮自身擅長科目，與時下青少興趣相仿，喜愛手遊平日亦經營youtube頻道，但靠著自律及上課專心聽講，繁星錄取臺大，這根本是一開始不敢想像的學校，他非常感謝學校老師的教導及輔導室的協助，還有自己的努力。另3年9班李佳珍同學率取國立臺灣師範大學，李同學從高一開始就鎖定繁星入學管道，因此下定決心好好學習，善用瑣碎的、空白的時間把上課不熟的補強，學校老師用心教學及輔導老師諮詢經驗給予她很大的幫助。她想給學弟妹的建議是：清楚知道自己的定位，按部就班，就能把握機會。

體育班佘俊頡同學錄取國立東華大學，是少數透過繁星管道進入大學的體育班學生，輕艇專長的他國中就讀普通班，相較於體育班同儕，佘同學在專長項目並未非常突出，因此高一鎖定繁星升學管道，平時除專長訓練外，認真充實課業，一步一腳印累積實力，讓自己在校成績維持一定水準從不鬆懈，他給體育班學弟妹的建議為：體育班學生不要因為體育競技成績未達頂尖標準而放棄，考慮把握繁星升學管道，也能實現夢想！

校長曾文龍表示：「恭喜育成學子展現水準，成就最好的自己!我育成，我圓夢!」。育成師長一向與同學共同努力，朝「育天賦、成菁英」的目標前進，在師長的教導下，每位學子皆能發揮潛能，邁向人生菁英。校長也進一步期許同學們要繼續地給自己正向的鼓勵，展現實踐自我價值的決心，最終將會成為育成人引以為傲的菁英人才。