新北市三重商工22日攜手北區四所科技大學，簽訂預修課程(學分認證)合作備忘錄，新北技術高中系統性串連科大，提供跨校預修課程，延展學生學習，提升專業素養，意義非凡。未來將全面啟動新北技職大聯盟，串聯技高及優質科大，一條鞭培育技職人才。

新北技高與科大的預修課程，涵蓋工、商科領域，其中德明財經科技大學開設「新商務與永續管理概論」、致理科技大學開設「智慧商務×多語學習」、台北海洋科技大學開設「電競遊戲與新媒體科技展演」及龍華科技大學開設「足型智慧機器人實作」，課程內容都與大趨勢接軌，滿足學生的多元學習需求。

三重商工校長李立泰表示，自112學年度起，四所科技大學為三重商工打造的預修課程，正式起跑。科技大學提供資源和師資，教授每週親赴三重商工授課。高二學生可依性向，於彈性課程時間選修，未來若學生取得該科技大學入學資格，還能享有大學學分抵免的條件。未來將推廣全市所有公私立技高共同合作，成為新北技職大聯盟培育新北技職人才。

教育部技職司副司長柯金蔚也蒞臨三重商工，表達肯定新北啟動技職大聯盟。(照片/新北市政府教育局提供)

致理科技大學校長陳珠龍、德明財經科技大學校長盧秋玲、台北海洋科技大學校長林俊彥、龍華科技大學校長葛自祥也同聲表示，這次與三重商工合作課程創發與研究，讓新北市技術型高中學生，提早發掘自我潛能，進行學術與職業試探，科技大學能為新北師生提供更多的學習機會，成為學習與成長的夥伴，實為技職教育之美事。

教育局長張明文表示，自110年起推動新北大教育計畫，連結各技高與大專院校，如由境內大專院校規畫多樣化的適性課程，供學生選習，藉由教育資源共享，培養更多適性人才，提升整體教育競爭力，未來新北技高將全面跟所有優質科大合作，成為技職大聯盟。