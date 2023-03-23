南華大學文學系積極培育創作人才，於日前舉辦「詩的工作坊」，邀請詩人楊書軒進行指導與交流，從鑑賞詩開始，談論其中的意象與寓意，引導學生進行詩的創作，為同學提供藝文書寫的養分，此次工作坊共有24位學員參與，從詩的意象創作中，提昇文學創作能量。

「以創作為火，以文字為光」，作家楊書軒由新詩集《火光》的故事歷程，引領學生創作與想像，並精選書中幾首詩，讓學員先進行朗讀，再由楊老師進行導讀，並說明詩中所描繪的事物、情景，以及分享如何激盪出創作的靈感。楊老師更指導大家如何把抽象的情感以具象形容，以扣緊具象的特質發展，讓意象貫徹整首詩，以書中＜楓葉林＞一詩首句 「你想著熱情是一片楓葉」為例，將熱情以楓葉比喻，讓同學想像渲染的葉片與成排的楓葉林，展現出的情景與熱情連結。

課程中楊老師由鑑賞詩開始，首先介紹「詩」常見的幾種創作類型，包含「以萬物做為隱喻」、「擬人化與戲劇性的獨白」，或是「傳遞一種思想與哲學」，也有「以故事的方式詮釋詩」，由於「詩」本身具備旋律及節奏感，除了朗誦還可以入樂。由「詩」改編成的歌曲，透過歌手的演唱，可以把詩所想表達的情境讓聽者更直接的感受。

學員們進行「以單字化成圖像」的猜字遊戲，當我們為文字賦予了想像與比喻，會讓一個字有了新的意義、詮釋，進而創造出新的價值，勉勵同學發揮自己的想像。(照片/南華大學提供)

楊老師與學員們進行「以單字化成圖像」的猜字遊戲，並說：「當我們為文字賦予了想像與比喻，會讓一個字有了新的意義、詮釋，進而創造出新的價值。」勉勵同學發揮自己的想像。後也以音樂及照片講故事的方式，分享自己在金門及中國瑤族的駐地經驗，在這一段歷程中讓他體悟到不一樣的生命經驗，並且融入創作中。寶貴的人生歷練與經驗，透過文字的分享，不僅可以增加創作的靈感與寫作的厚度，將自己的感受感染給別人，同時也把存在的價值渲染出去，讓自己的「火」，成為別人生命中的「光」。因此極為鼓勵同學寫出貼近自我生命經驗連結的創作。

楊老師引用芥川龍之介的名句「刪除我一生中的任何一個瞬間，我都不能成為今天的自己」，並告訴同學們「使你成長的黑暗也是一種禮物」，不要害怕受傷，要正視它、經歷它到度過它。(照片/南華大學提供)

楊老師也引用芥川龍之介的名句「刪除我一生中的任何一個瞬間，我都不能成為今天的自己」，並告訴同學們「使你成長的黑暗也是一種禮物」，不要害怕受傷，要正視它、經歷它到度過它。文字除了表達意思，更可以創造情感變成一種魔法。楊老師勉勵學生，除了打開感官體會生活之外，也要大量閱讀，當豐富的生活經驗加上大量的閱讀，將能寫出更好作品，提升文學創作的能量。

活動最後，特別安排文學系副教授高知遠老師進行對談，高老師提出大多數同學不敢脫離常軌寫作，且害怕在創作上有較大的改變。楊老師說，創作是一種未知的過程，當意識到不敢冒險，可以慢慢跨出第一步，以他人的作品作為練習，有動力往前行就會慢慢超越原本模仿的對象。參與工作坊的黃同學分享說，之前一直被詩的文學技巧所困擾，不敢去嘗試寫詩，經過這次楊老師的教學與指導，給他勇於創作的機會，獲益良多。南華大學文學系將剪輯此次活動的精彩片段，並預計於3月26日在文學系的Youtube頻道「走進文學」中上架，歡迎大家踴躍觀賞。