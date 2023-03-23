根據人力銀行資料庫顯示，從2021年到2022年的工作機會數成長中，高雄市以成長32.8%領先全國，加上科技大廠紛紛進駐，不只高科技人才炙手可熱，甚至帶動具備語文專業人才的就業機會；半導體產業求才若渴，積極前進校園招募人才，非理工科學生也能搶下入場券。南部半導體產業求才若渴，科技業前進校園產學合作與招募人才，提早為職場卡位正是時候。

義守大學語文學院繼台積電到校招攬外語專長學生到海外就職後，語文學院也邀請全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶圓，中德分公司副總黃耀毅，分享20多年在半導體業界的實務經驗。黃耀毅過去曾在聯電(UMC)、美商MEMC(中德電子材料)任職，後來轉任環球晶圓副總，主要負責全球品保、產品整合、環境永續等項目。黃耀毅指出半導體是全球佈局的國際企業，非理工科領域的學生若精通外語，可憑藉流暢的外語優勢，展現跨領域協調溝通的能力，在人才濟濟的體系中，更容易被主管看見，擁有更多升遷加薪的機會。

環球晶圓中德分公司副總黃耀毅，前進義守大學分享工作經驗，鼓勵語文學院學子跨域學習，實現更精彩未來。(照片/義守大學提供)

黃耀毅進一步表示，跨國企業需接觸國外訂單與業務，因此跨領域的國際人才身負重任，建議學生在學期間可雙輔修，以外語和商管為主或研究所攻讀財務商學領域，增加跨域實力，如此一來，就有機會以業務、財管、人資、法務等職務進入半導體大企業，只要準備好，處處是機會。應日系四年級學生汪玟君說，一直都有規劃未來朝半導體產業發展，雖然本身就讀語文學院，但學校積極拓展與科技產業交流的機會，讓非理工的學生都能有跨域學習的機會，因此未來的職業發展更加寬廣。

義守大學日本文化情境教室，打造日式風格教學場域，讓學子從環境中學習日本文化。(照片/義守大學提供)

義守大學在2018年以「跨域創新、競逐全球」為辦學核心，將5G+AI+IoT注入10學院中，無論理工或人文領域都著重跨域學習；學校課程更精準對接臺灣與全球發展的核心產業以及國際人才需求，因此大一必修通識課程「健康醫學密碼」與「智慧科技密碼」，打破學科藩籬，混系分組學習，不同領域的學生從課堂和生活中激盪跨域思考的機會，加上去年新建置完工的「智慧科技創新中心」，鏈結多元資源讓學子走在浪尖頭上，挺進重點科技領域中，在畢業後完美銜接社會新鮮人一角。