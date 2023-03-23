臺北市教育局睽違三年，於疫情趨緩國境解封後，於3月18日至26日首發率領臺北市30位雙語教育學校校長及教師前往澳大利亞黃金海岸市進行雙語教育增能交流，黃金海岸市自1982年至今已與臺北市締結姊妹市邁入第41個年頭，本次參訪首要目的即為深化雙方教育合作關係。

本次教育局代表拜會黃金海岸市議會、黃金海岸市教育推廣局(Study Gold Coast)、昆士蘭國際教育推廣局(Education Queensland International, EQI)、昆士蘭州貿易暨投資辦事處(Trade and Investment Queensland, TIQ)，黃金海岸市市長Tom Tate於3月20日親自接見歡迎教育局代表至黃金海岸市進行交流，會議中提及雙方未來可合作事項包含，雙語教育師資培育、交換學生獎學金計畫、締結姊妹校、技職教育相關合作等，臺北市為世界評比一流的宜居城市，並以發展國際化都市為近年目標，希望邀請黃金海岸及澳洲其他城市學生至臺北遊學及學習中文，市長亦表達將積極促成合作方案。

此外，黃金海岸市曾於108年提供本市20名高中生海外遊學全額贊助獎學金，遴選本市優秀學生至黃金海岸進行兩週體驗學習，本市學生並於返臺後積極推廣國際文化。近二年因疫情終止，有望於今年再次提供本市學生贊助獎學金名額，重新開啟雙邊學生實體交流。

澳洲政府對於技職教育重視，學生落實生涯選擇，發展技藝專長，各項技職證照制度完整且具國際競爭力，後續將推動技術型高中學生赴澳實習體驗之機會，並研議技術型高中國際證照文憑相關計畫。

黃金海岸市教育推廣局安排老師進入各課堂進行觀摩及學習（圖／臺北市政府教育局提供）

透過本次教育參訪，希望持續延續台北市與黃金海岸市之友誼，重啟相關教育合作案，並促成本市各級學校與黃金海岸市簽訂姊妹校及實際交流，持續奠基本市雙語教師能力，拓展國際教育新視野。