春暖花開，台糖柳營尖山埤渡假村內近200株桃紅陣雨樹亦在此時逐漸綻放，為園區染上浪漫的桃色氛圍，每年吸引眾多遊客造訪拍攝網美照。今年尖山埤趁勢舉辦攝影比賽，凡於3月25日起至4月23日拍攝園區美照，並依活動辦法上傳IG，即有機會獲得尖山埤渡假村住宿券或1000元消費抵用券。花季期間園區亦推出免費入園或門票半價優惠活動，歡迎民眾前來尖山埤，一同沉浸在落英繽紛的粉色世界。

台糖柳營尖山埤渡假村表示，桃紅陣雨樹是花旗木的別稱，盛開時整串樹枝會開滿粉色花朵，璀璨如粉鑽串飾隨風搖曳，閃閃動人，美不勝收。目前園區內的桃紅陣雨樹花開約3成，預估4月連假期間會是滿開的盛況，而花期將可一路延續至4月底。

柳營尖山埤渡假村指出，園區景色豐富多元，各區桃紅陣雨樹拍出來的風格都不盡相同，例如木屋區可拍出置身歐美山林的感覺；鳥居前廣場則呈現濃濃的東洋風情；露營區前適合近拍桃紅陣雨樹，花美人也俏，同時大草皮也適合拍攝毛小孩奔馳的模樣；如是半身人像照則推薦至會館游泳池畔的桃紅陣雨樹群拍攝。攝影比賽不限投稿則數，歡迎民眾園區趴趴GO，快門不停美照張張PO。

為鼓勵遊客盡情擺拍，花季活動期間民眾只要穿桃紅色服裝或帶寵物入園，門票即可享半價75元優惠；若穿和服、日式浴衣或是coser角色扮演，即可免費入園，陪同者（最多3名）則可享100元票價優惠。兒童連假期間（4月1至5日）12歲以下兒童可免費入園，另可以50元加購DIY活動，手作蝴蝶形狀的頭飾或利用植物種子製成可愛的貓頭鷹裝飾品，園方另有安排童玩市集及街頭藝人表演。

花季活動期間民眾若穿和服、日式浴衣或是coser角色扮演，即可免費入園。(照片/台糖柳營尖山埤度假村提供)

柳營尖山埤渡假村不只好拍、好玩，更有美食相伴，花季期間盧卡西餐廳推出春夏海宴，特選鮭魚及大扇貝佐在地時蔬，另有爐烤翼板牛套餐可供選擇；桂華園中餐廳春夏風味饗宴提供核桃蝦球炒藍帶、玉露鮮蒸海石斑、青蔬冰糖無錫骨等中式名菜。連假期間歡迎民眾帶著全家大小至柳營尖山埤渡假村賞花遊玩啖美食，共享春天的花蕊飛舞在春風裡。

柳營尖山埤渡假村桃紅陣雨樹花季活動網站：https://www.taisugar.com.tw/resting/jianshanpi/CP2.aspx?n=12167