在春櫻綻放、生氣蓬勃的季節裡，玄奘大學應用日語學系與教務處國際暨兩岸事務中心於3月22日聯合舉辦「邦樂的前世今生―尺八與日本箏共舞―」演奏會，藉以提升學子對日本傳統樂器及音樂的了解。

華之和音團隊。(照片/玄奘大學提供)

本次活動邀請海內外知名的邦樂（日本傳統音樂）演奏團體「華之和音」來校演出。團長劉穎蓉老師及副團長徐宿玶老師與門生四人，分別從臺北、臺中、臺南來到新竹表演，受到玄大師生的熱烈歡迎。他們帶來了傳統的日本樂曲、改編的流行樂曲外，還首次發表了融合佛教思想的自創樂曲『空』，一共八首不同曲風的表演。「尺八」與「日本箏」交織出的美妙樂章，讓參加的師生聽得如癡如醉。本次活動約有50多人參加，其中有來自中國大陸、香港、印度、越南等地的學生，他們紛紛表示能夠在校園裡親眼見證如此精采的演出，內心都很激動不已，感謝校方營造出多元文化的學習環境。

尺八與日本箏共奏。(照片/玄奘大學提供)

活動接近尾聲時，兩位講師也與台下師生密切互動，除了進行「有獎徵答」外，也有教師分享參加活動的心得。玄奘大學致力規劃日本文化專題講座，邀請校外專家來校交流，現已成為應日系的特色。日本文化豐富多彩，往後將持續舉辦這類活動讓學生體驗，以擴大學生學習視野。