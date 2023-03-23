12學年度大學繁星推薦管道於21日公告第1類至第7類學群錄取結果，根據大學甄選入學委員會指出，因受到少子女化影響，今年有141系繁星推薦出現缺額，總計缺額1,330個，較去年增加411個。缺額以及考生後續放棄入學資格後出現的名額，將回流到分發入學管道招生。而位在嘉義的南華大學近年來以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」之辦學特色發展，辦學績效表現亮眼，繁星推薦分發率也近九成，足見該校辦學深獲考生及家長肯定。

南華大學校長林聰明表示，為減輕學子的經濟壓力，近年持續施行「在校四年公立收費」、「奬優扶弱」及「海外學習」制度，更挹注經費與資源協助各系所發展重點特色，讓學生能在優質的環境下學習。每位學生四年來約可省下近20萬元，依入學成績亦可獲得海外學習獎勵金，鼓勵學生開拓國際視野。為造福經濟不利學生，另也提供加碼補助的生活扶助金，讓學生減輕負擔、安心學習。除此之外，在推動「跨領域課程」、「職場體驗或實習」及「海外學習」等方面，皆有極佳的成效，也是考生選擇就讀的重要因素。今年滿招學系包含財務金融學系、旅遊管理學系、生死學系、幼兒教育學系、文學系、視覺藝術與設計學系、建築學系、產品與室內設計學系、國際事務與企業學系、資訊工程學系、自然生物科技學系等11個學系，其中第二類及第三類學群之學系皆100%滿招。

為提升學生競爭力，該校更開設20個跨領域學分學程，鼓勵學生發展多元專長，培養具備統計與數據分析能力、程式設計AI操作能力、財經素養、永續經營等跨領域通識能力之外，也培育學生跨界思考及跨域整合的創新能力。此外，也於校內建置100多個實作場域，並透過產學合作，引進產業能量，將課程融合專業知識與實務經驗，推動實習或職場體驗，提升學生職場實務能力，目前已與560家企業簽訂產學合作協定，與986家機構簽訂實習及職場體驗合作，提供學生多元的職場體驗，畢業即可與職場無縫接軌。畢業生就業率平均達95%，雇主滿意度達89.17%，顯示南華畢業生相當具有競爭優勢。

南華大學提供海外學習獎勵金，鼓勵學生開拓國際視野。(圖片/南華大學提供)

南華學生能在社會上獲得高度評價，其重要關鍵，就是推動生命教育及落實三好運動精神，培養品德與專業兼具的人才。為讓繁星推薦錄取新生深入瞭解學校環境與課程規劃，該校也特別將於3月26日舉辦「繁星推薦新生親師座談會」，同時各系學長姐也將分享學習歷程及經驗談，讓新生能及早做好大學的生涯規劃，贏在起跑點。