國立臺南大學為選出新任校長，於22日舉辦通過資格審查之校長候選人全校徵詢意見投票。校長黃宗顯一早就到府城校區投票地點投下重要的一票，並對現場工作人員加油打氣。最後則由余明助教授、姜麗娟教授、陳惠萍教授及朱海成教授等4位候選人通過門檻。

本次南大校長遴選共有五位候選人，包括國立嘉義大學行銷與觀光管理學系黃宗成教授、南大行政管理學系余明助教授、南大教務長姜麗娟教授、南大副校長陳惠萍教授、國立臺中教育大學國際企業學系朱海成教授。

南大校方表示，依據校長遴選委員會遴選作業細則之規定，全校徵詢意見投票，係由全校編制內專任教師，針對五位候選人分別投票，候選人得票數達到參與投票總數三分之一以上之同意即為通過。全部218位行使同意權人中，實際領票人數共189人，投票率86.7%，通過門檻為63票。投票結果有余明助教授、姜麗娟教授、陳惠萍教授及朱海成教授等4位候選人通過門檻。

南大校長遴選委員會第三次會議擬訂於4月24日召開，邀請通過門檻的校長候選人進行治校理念說明與詢答，由遴選委員會選定校長當選人後，由南大報請教育部聘任之。