論壇邀請到「國家職業安全衛生獎」得主的東陽實業廠(股)有限公司安環管理部經理李遠星與奇美醫院移植外科主任，同時也是嘉藥副教授的孫定平醫師，分別就「超時工作對健康的影響」及「職安衛自主管理的實行與績效」為主題進行經驗分享，第三部份則由獲得安衛家族「總冠軍」的奇美實業分享獲獎歷程與經驗。活動最後在與會產、官、學三方專家與菁英的廣泛討論交流中畫下完美句點，為來年全台的職業安全及勞工健康再出發。

嘉藥職安系黃小林主任表示，該系已有近50年的歷史，系友遍及全國產業界，因此，該系對中小企業面臨到的第一線職安衛生的需求特別有感，尤其是勞工流動率高、訓練不易和安全衛生技術不足、設施無力改善的窘境等難題，都急需產官學界共同來找出與時俱進的解決方案，讓經濟進步的同時，勞工朋友也能受到職場生命安全健康的保障。

嘉南藥理大學校長李孫榮感謝台南市勞工局的信任，與嘉藥連續12年一起舉辦這樣深具意義的論壇，對台灣以中小企業居多的產業環境來說，企業間實務經驗的交流格外重要也更具效果，此次論壇中還有國家職業安全獎得獎者經驗分享，相信與會貴賓一定能收穫滿滿，也希望透過這次的論壇讓產官學交流整合更加緊密，攜手共創勞資雙贏的工作環境。