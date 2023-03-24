新北市參加勞動部「第53屆全國技能競賽」北區青少年組競賽，獲獎人數及成績翻倍成長，在13個職種競賽項目中，商務軟體設計、電子、網頁技術、工業控制、漆作裝潢、機器人、花藝、平面設計技術及3D數位遊戲藝術等9個職種皆奪得第1名，數量為全國之冠。

7職種更包辦前3名，其中正德國中培訓花藝職種、板橋高中培訓機器人職種得獎率100%，以及泰山高中培訓電子職種、新北高工培訓商務軟體及網頁技術職種名次全包，總獲獎數62名，翻倍成長，共計48名選手獲得分區賽前5名，取得晉級全國決賽資格，獲獎率超過6成。

今年擔任電子職種培訓學校泰山高中電子科，奪下所有名次。榮獲第一名的林口國中九年級鄭羽喬同學表示，從沒想過會走技職這條路，在老師鼓勵下參加了技藝和技能競賽，沒想到獲得佳績，培訓過程學到很多，儘管很有難度也很辛苦，但覺得非常開心值得。特別感謝泰山高中電子科專業老師團隊辛苦指導，規劃了一整系列的培訓課程，更犧牲假期陪著我們練習，自己會繼續努力，邁向全國賽。

榮獲第一名的林口國中九年級鄭羽喬同學表示，感謝泰山高中培訓，讓自己獲得優異的成績。(照片/新北市政府教育局提供)

擔任新北市頂尖群科金手培訓基地商務軟體及網頁技術職種的新北高工資訊科，是技能競賽的常勝軍，也斬獲所有名次。其中獲得商務軟體設計職種第一名的中正國中八年級王川輔同學表示，除了自己努力外，特別感謝新北高工陳錫齡主任不僅在假日時來學校指導，在公務繁忙的時候還特意抽出時間來幫我們進行模擬賽及進行個別指導加強。希望在接下來的全國賽，也能發揮實力奪下金牌。

獲得網頁技術職種第一名的新北高工一年級吳承熹同學表示，剛入學聽到同學間討論當選手的話題，選擇最有興趣的網頁技術職種，感謝洪儒老師及陳錫齡主任，以及同學及學長們，才會有今天的成績，更從中瞭解「時間用在哪裡，成就就在哪裡」的意義。希望全國決賽一舉奪下金牌，代表國家參加青少年亞洲賽。

獲得工業控制職種第一名的瑞芳國中九年級陳家祥同學分享，很幸運參加這次區賽，更加堅定自己選擇技職教育，目標進入瑞芳高工就讀。感謝家人的支持、及學校師長鼓勵及詹守正老師指導，未來將朝向全國賽邁進、亞洲甚至是國際技能競賽。未來會更加努力，精進自己的專業技能，讓自己成為國手，用技能成績來為臺灣及瑞芳區爭光。

教育局長張明文表示，新北市以4年8億翻倍投資並推出全國唯一新北NO.1技職6.0 NewTopWorld世界頂尖人才技職教育政策白皮書，整合適性扎根、產學跨域、數位科技、自發創新、人文美感及國際專業等六大核心，其中技藝技能競賽培訓更是全國領頭羊。新北具有全國最完整的「金手培訓計畫」，打造三級培訓及6種技職競賽人才培育機制，透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、延聘金牌教練及出國研習獎勵，激勵新北學子為技能努力，進軍全國賽，培養世界人才。