夢想淘心室3月24日【創時空】邀請到在台灣扎根34年的長堤空間視覺有限公司的林咨均經理與”好家百百款 室內設計講”金獎與最佳永續獎的獲獎人李偉耕設計師來到節目中。林經理在節目中提到長堤空間最初從代理壁紙到現在的歐美傢飾面料成品，去年非常榮幸與英國知名設計師Kelly Hoppen合作，對於長堤來說，每年都在跟著趨勢做新的突破。例如在ESG方面，員工因家裡需求，達成一周上班三日或是會計一個月只進公司一次等上班的模式，不僅可以滿足員工的需求也能減少交通通勤產生的社會負擔，員工的工作效率也並未因為進公司的天數減少而變差。

此外，在錄製節目前有一段幕後花絮，李偉耕設計師與我們分享了手上燙傷的痕跡，源自於自己親手去做室內設計空間中的物件，比喻自己比起室內設計師更像是藝術家。李偉耕表示，我們時常在年輕的時候很有熱忱但是沒有經驗、沉澱度，但是在我們有豐富的經歷之後，已經沒有那個衝勁或是體力，去做那些有另類想法的事情，自己很想扭轉這個現象，所以才親手下去做屬於自己的空間藝術創作，而非請工匠去模仿他的設計。

”輕裝修 重裝飾”為現在的趨勢，林經理與李設計師皆在節目中與聽眾分享如何挑選或是使用所謂的軟裝，以及挑選的注意事項。李設計師更是在節目說到，時常我們都要求完美，但是很多時候我們身邊有很多事物都是不完美的，他認為永續追求的目標並非完美，而是追求自然的情懷與回憶的軌跡溫度。李偉耕設計師撰寫了一本書集叫做【未來商業空間的設計法則】，有興趣的可以透過各大網路商城購買。更多精彩的內容不要錯過今日的節目。

節目收聽連結:https://sndn.link/928campus/Ompq63

李偉耕設計師粉絲專業: https://www.facebook.com/KENLIDESIGN