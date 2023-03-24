南華大學於日前舉辦本學期首場「就業力學程-創業楷模講座」，特別邀請耐德科技股份有限公司陳昶任董事長演講，以「世代差異」為題，分享公司「五代同堂」邁向「六代同堂」的景象，並從中發現每世代思考方式迥然不同之處。藉由不同世代之間的互動察覺，陳昶任認為「變動」是最好的經營策略，其豐富的經營歷練讓聽講的大學生獲益良多。

副校長林辰璋表示，擁有資工背景的陳昶任董事長，運用專業背景創建電商平台，有明確的目標與經營方向，創業過程並非一帆風順，必定有風險，投注的資金可能會在剎那之間一去不回，但他不斷努力，籌措資金打造品牌，其創業精神及經營理念，值得同學們學習。

南華大學副校長林辰璋(左)表示，陳昶任董事長(右)的創業精神及經營理念十分值得同學學習。(照片/南華大學提供)

陳昶任分享自己與他人截然不同的創業歷程，他先創業再畢業，接著當兵後結婚，跟一般人先畢業再進行下一階段的過程很不一樣。他說，耐德科技於2000年成立，創建初期因經營電商燒了不少資金，經過許多波折後又因電商而成功，公司的電商平台設置早於MOMO購物與Yahoo奇摩。致力於經營女性電商平台的董事長發現，網路的商圈以五年為單位在變化，不像傳統產業規模化後就具有競爭力，電商需要經過不斷地轉型、變動才是屹立不搖的重點。

陳昶任提到，孩子尚幼小時需時常刺激神經元使其有許多連結，長大後大家的差異就在有多少神經元的連結，聰明才智非天生決定，而是可藉後天刺激訓練而成。生長環境造就不同的刺激，產生不同的結果而有不同世代的差異。

陳昶任又以電影〈霸王別姬〉解釋世代差異，那時代中的人所受的教育是打罵管教、吃苦訓練、勤奮練習，普遍認為勤能補拙，努力觀察以學習到師父沒有教的事，此一觀念也影響這世代的人對下一代的教育觀念，認為透過約束、強化才會進步。這一代的模仿能力非常強，願意嘗試學習新的東西，覺得自己透過眼睛看、努力就能學到的本事，為什麼下一代做不到？是否下一代不夠努力、不夠勤勞，所以他們對下一代的溝通方式多以否定句為開頭。

陳昶任以電影〈霸王別姬〉解釋世代差異。(照片/南華大學提供)

新的世代不一樣的地方是「提綱挈領的世代」，擅長抓住重點大綱，知識來源是書本，填鴨式教育按部就班學習、結構邏輯強烈。擅於結構性的獲取資訊歸納整理，並進行立體思考。舉例來說「遙控選台世代」是透過循環學習，在腦中建立記憶錨點避開錯誤，進展到「網際網路世代」，獲取資訊的方法是網路搜尋，多為跳躍式思考，連貫性思考是這世代需多加練習的，又因資訊搜尋取得容易不用記憶，可能出現其經驗值限制搜尋範圍；「手機連網世代」以進入Google取代Yahoo、手遊興起、有許多「小型隨身應用程式世代」，慣於即時收到反饋，常以單點思考，需花費較多溝通成本使其了解，然這世代的學習也較其他世代快。

陳昶任以各世代的特點為命名，並在其中發現其優缺點，不同世代的思考方式大相逕庭，如何讓溝通順利進行是各世代需考慮的。最後陳昶任認為，以目前流行的ChatGPT為例，現在科技非常發達，無法避免也無法阻擋，除了適應我們也要學習如何使用，每個變動都是轉機，並指出「學會『學』的方法，比『學到的』重要」。

林辰璋相當讚許陳昶任董事長精彩的演講，勉勵大學生面對瞬息萬變的科技發展，要能與時俱進，順應時代的趨勢潮流，並能不斷的調整與創新，才能提升競爭力，為自己創造更多的機會。