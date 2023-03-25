首座成立於國立大學校園中的TCS實驗教育機構正式誕生！今(25)日於國立臺灣師範大學林口校區進行剪綵儀式，新北市長侯友宜出席活動表示，自己相當重視品格跟適性發展，在全球化時代，更將致力打造一流國際雙語教育環境。加拿大駐台北貿易辦事處代表Jim Nickel於揭牌典禮也指出，加拿大政府相當重視台灣正在推動的國際雙語政策，加拿大BC省教育局將協助TCS導入一流師資與課程計畫。

實驗三法讓許多優質的實驗教育機構相繼成立，一所標榜結合跨國資源的「TCS探索未來國際實驗教育機構」，今(25)日於國立臺灣師範大學林口校區進行剪綵儀式，新北市長侯友宜、加拿大駐台北貿易辦事處代表Jim Nickel、新北市教育局張明文局長、臺師大吳正己校長、金仁寶集團許勝雄董事長、東海大學校長張國恩、國立空中大學副校長沈中元、臺師大副校長宋曜廷、臺師大副總務長孔令泰、臺師大教授陳學志、臺師大教授洪聰明、臺師大教授賴以威、臺師大教授戴建耘、以及東海大學公共事務處處長黃兆璽等人皆出席典禮。

新北市長侯友宜表示，提升學生品格和適性發展是教育的核心目標，也強調須持續推動國際雙語教育，以培養具有國際移動能力的世界公民。另外，國家正在推動2030雙語國家政策，加上新北市有許多國際級廠商進駐，迫切需要國際雙語教育學校與機構的成立，自己任內新北市國際雙語實驗學校或機構已經成長超過20多所，樂見TCS的成立，尤其看到加拿大駐台北貿易辦事處代表Jim Nickel的蒞臨，更讓他知道加拿大政府對台灣雙語教育的重視，並鼓勵TCS以更宏觀的角度與使命，推動優質的國際教育培育國際公民。

新北市長侯友宜表示，提升學生品格和適性發展是教育的核心目標，也強調須持續推動國際雙語教育。(照片/TCS實驗教育機構提供)

TCS擁有七位重量級成員，包括理事姚舜晏、施宣宇、許詠絮、許淳琪、簡曉婷、廖偉銘及夏豪均理事長，兩位校長一位是加拿大籍的高中部校長Grant Sundal、另一位是國中部葉世芬校長。身為創辦人之一的許詠絮表示，TCS採用德國耶拿計畫學校教育理念為核心，以創新教學方式與創造夢想為起點，打造一所擁有純粹優質教育環境的學校，位在臺師大林口校區的TCS環境與教室美輪美奐，讓人猶如置身美加學府。

臺師大校長吳正己表示，根據《美國新聞與全球報導》全球最佳大學排行榜，臺師大教育與教育研究學科名列全球第9名，與哈佛、史丹佛大學同時躋身世界前10名，臺師大亦擁有相當優質的師大附中，他相當感謝TCS跟臺師大合作。他強調台灣是一個雙語國家，但仍缺乏外語高中和雙語國中，現在國家正在推動雙語教育計畫，臺師大身為教育部指定的四所雙語大學之一，很樂意與TCS合作，一起為台灣帶來更多雙語教育的機會，未來更期待將與加拿大政府深化合作。

加拿大代表Jim Nickel表示，極為肯定TCS的成立，他認為TCS這所擁有加拿大資源與濃厚色彩的教育機構，將爲推動台加教育作出貢獻。身為TCS推動計畫主持人的東海大學校長張國恩（臺師大名譽教授）表示，TCS將持續與臺師大教授團隊合作，透過課程減量與教學教法創新，提供最佳教育環境，並結合加拿大BC省教育資源，建立台灣實驗教育的典範。