新北市以孩子為中心，以完善的輔導網絡協助特殊教育、高關懷等需求的孩子，讓他們在轉換教育階段時能獲得更妥適的照顧。為此，教育局籌辦長達半年的轉銜輔導會議，3月中旬先召開21所國高中承辦學校籌備會，再辦理17場分區轉銜說明會，接著召開各學制、各學校的21場實質轉銜會議，讓學校的輔導工作與學生需求無縫接軌。

教育局表示，自民國97年起，部分區域自發性啟動校際間轉銜會議，後延伸為中小學制間的轉銜，迄今已辦理16年。全國的輔導轉銜工作以線上系統建置資料為主，而新北巿則擴及實質轉銜會議，屬全國唯一以分區、多場次、系統性辦理的典範。各會議邀請專輔教師、學校社工師、學校心理師、學校輔導行政人員參加，以直接面談的細膩方式，連結各學制，以攜手營造安全感與歸屬感的友善校園，幫助孩子順利適應新環境。

教育局辦理轉銜籌備會，由專輔教師、學校社工師、學校心理師督導分別帶領討論。(照片/新北教育局提供)

3月中旬轉銜籌備會議召開後， 17場實質轉銜會議的現場就像綿密不斷的圓桌會議，延續至5月底。會議中原畢業學校專任輔導老師詳細說明孩子的狀況，而即將就讀學校的專輔老師則認真聆聽作筆記，專輔教師督導、學校社工師督導、學校心理師督導們則提供資源與實務經驗分享。各級輔導人員以專業與愛研擬輔導策略，合力幫助守護孩子。

明德高中輔導主任吳靜婷說，承辦轉銜說明會與實質轉銜會議已邁入第七年，透過轉銜會議，讓學校因應孩子需求、提供協助，給予細緻的教育服務。

北區新莊分區承辦學校討論輔導轉銜，教育局副局長歐人豪(左)鼓勵輔導人員引領孩子邁向下一教育階段。(照片/新北教育局提供)

參與轉銜宣導的輔導教師督導連綠蓉提到，透過宣導活動，與專輔教師、學校社工師、學校心理師一起工作，並引入輔導行政資源，形成合作網絡，彼此交流轉銜的意義與精神，共同關懷轉介個案，讓學校更有能量協助個案適應新生活。

教育局長張明文表示，新北教育以學生為中心，關懷學生的需求，建構輔導網絡，照顧好每一個孩子。未來將持續辦理校際間的轉銜會議，結合專業輔導人力、輔導行政人員、以及滿滿的愛心，透過跨教育階段合作，守護新北學生，讓他們身心健康、快樂學習。