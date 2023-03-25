高苑科技大學於3月24日(五)邀請屏東縣工務處、佑陞建設有限公司、利威廉建設開發有限公司、和昌建設、龍陞開發有限公司的高層至高苑科大實地參觀新設置的「智慧宅」功能。

代理校長張宏宇表示，高苑科大「智慧物聯網標準互通研究中心」繼智慧靈芝貨櫃養殖研究成功後，繼續推出「智慧宅」產業升級專案，整合高苑科大機電學院與規設學院教授的專業知識，以現地裝置，展示智慧宅六大特色 ：「居家安全」、「便利舒適」、「全戶管控」、「智慧節能」、「災害防護」、「影音娛樂」，對台灣未來智慧宅提供一個全新的選擇。

高苑科大代理校長張宏宇與參與建商及楊處長合影。(照片/高苑科大提供)

智慧宅的後端管理平台Fairy精靈為允飛科技公司董事長吳東明早期在高苑科技大學育成中心費時多年建立基礎，陸續研發而成。允飛公司吳東明董事長表示，Fairy系統為一個可持續性發展的智慧物聯網標準互通平台，解決物聯網碎片化問題 。整合過去、整合現在、整合未來、與時俱進的物聯網平台。像是物聯網的iPhone/android架構式的創新，獨創的物聯網瀏覽器讓所有物聯網的標準在平台互通，真正實現萬物相連的強大功能效應。

參訪單位表示，高苑科大展示的智慧宅功能，是目前台灣市場上智慧宅功能最強大也是最完整，單價很有競爭力，對建築業升級為智慧建築有很大的幫助。張偉哲代理副校長指出，「智慧宅」是目前唯一可以整合現有AIot平台的智慧物聯網系統，具有軟、硬體整合特性，在目前是唯一不用讓使用者寫程式的物聯網系統，後續將推出「智慧保全」、「智慧監造」等產業升級功能。