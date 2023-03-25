自閉症主要為一種神經發展疾患，主要在社交溝通方面有障礙，另外其顯著的重複侷限行為及興趣，也可能造成生活適應上面的困難。一般這樣的特質在兩歲左右就會開始被父母注意到，有越來越多孩子在很小的時候就能進到醫療系統中接受早療服務，希望能讓孩子及早被評估、及早診斷、及早開始接受療育，希望能改善他們的功能及預後。

臺灣職能治療學會理事長吳菁宜教授指出，近年來，學界提出應該給予自閉症個案及家庭Stepped care，也就是在不同生命階段中，提供個案及家庭不同的支持，包含前述的早療、學齡期間的學校適應及學習困難處理、青少年及青年時期的社交參與及心理議題，乃至成年期的就業支持等，而在這每一個階段中，職能治療師都是不可或缺的角色。

臺大醫院精神醫學部兒童心智科諶冠潔職能治療師表示，在早療服務中，職能治療師關注孩子的全方面發展，包含自閉症的核心症狀—社交溝通，以及認知、精細及粗大動作、遊戲能力、情緒調節及生活自理等面向的訓練，促進孩子的發展，因為職能治療師強調的是功能性的表現及參與，並引導兒童逐步地將學習到的技巧類化之生活當中，協助他們能在日常生活中盡可能地參與及融入，也會透過親職諮商或家長訓練等方式，將幫助孩子的策略提供給家長，讓家長知道如何促進孩子成長。

此外，由於大部分的自閉症孩子都伴隨有感覺處理相關的問題，職能治療師能透過感覺統合治療來幫助孩子，當感覺處理的問題被適當地改善後，許多孩子能逐漸展現出技巧及適應能力。此外，職能治療師也會分析孩子的優弱勢，協助兒少發展其優勢，建立他們的成就感及效能感，例如，許多自閉症孩子的固著興趣，其實有機會逐漸發展成有功能的技巧甚至是專長，最終可以成為成年期獨立生活的利器之一，也有許多孩子因為其刻板行為的傾向，能夠適應許多較為繁瑣重複的工作，成為他們的優勢之一。

臺大醫院精神醫學部吳益芳職能治療師提到，自閉症雖然無法「痊癒」，但在職能治療的協助之下，相信能幫助個案參與社會、貢獻所長，活出快樂、有意義、有價值的人生。在自閉症個案的成年階段，也會善用剛剛所提到的優勢，協助他們就業，不論是帶著他們進行就業預備，或是提供職務的再設計，乃至提供雇主諮詢服務與支持等，都是希望能運用職能治療師的專業知能，幫助個案在友善的職場中得到獨立及尊嚴。