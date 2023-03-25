永龍建設公司、子龍建設公司與晟龍營造公司捐贈臺南市4所學校光電設備，25日上午在佳里區子龍國小光電球場舉辦捐贈感恩活動，由臺南市長黃偉哲代表受贈，並頒贈兩位董事長教育部感謝獎牌，受贈學校永康國中周憲章校長、永康國小洪國展校長、龍潭國小吳婉媚校長與子龍國小陳金生校長亦代表學生致贈感謝卡，感恩捐贈儀式由子龍國小學生表演精彩的太鼓揭開序幕，並在溫馨而感恩的儀式中完成。

市長黃偉哲表示，此次捐贈總價值約1677萬元，感謝兩位董事長對於教育的回饋與貢獻。永龍建設公司吳福明董事長長期贊助臺南學校弱勢學生免費眼鏡，默默行善多年，本次特別捐贈臺南市龍潭國小與子龍國小光電設備，所有光電收入費用，均納入學校校務發展基金。此外，晟龍營造公司陳春發董事長也捐贈永康國中與永康國小各一套太陽光電設備，不僅深化學校綠能教育，也將全部發電所得，回饋學校作為校務發展基金。這種取之於社會、用之於社會的優質企業精神，是臺南優質企業的典範，更是臺南學子之福。

教育局長鄭新輝表示，有鑑於校園屋頂設置太陽光電不僅可提供發電，亦可解決老舊校舍漏水問題；透過太陽能板的隔熱效果，也有助於降低教室內溫度、增加學生上課的舒適度。此外，市府亦力推太陽能光電球場及車棚，讓學生戶外活動不再受天氣因素影響，優質教職員停車環境。目前南市所屬學校合計已完成117MWp設置容量之太陽光電發包，並計有92校光電球場及54座光電車棚，全數光電設置完成後總發電量達1.6億度，減碳達8.1萬公噸，可供4.63萬戶用電，每年回饋金更逾7,000萬元，在市長的支持下，各校設置的太陽光電收入均全數給學校使用，挹注各校資源，也推動能源教育，嘉惠在地學子。

吳福明董事長表示，自己是鄉下孩子長大，也是龍潭國小的畢業校友，因為自己從事營造工程，深知一棟大樓最重要的就是地基要穩固，而教育就是一個人的地基，有良好的教育地基，才會有優質且屹立不搖的生命意義，促進更多弱勢學生有向上流動的機會。企業負有重大的社會責任，因此永龍企業投入社會公益多年，本著取之於社會，用之於社會的回饋精神，捐贈學校相關設備，並將設備收入之金額，贈送學校作為學校校務發展基金，以提升學校教育環境。

永龍建設公司吳福明董事長捐贈龍潭與子龍國小光電設備。(照片/臺南市教育局提供)

晟龍營造公司陳春發董事長表示，自己與吳福明董事長是多年好友，看到吳董事長一步一腳印，打造出自己卓越的企業品牌，更積極投入教育社會公益，深受感動，也進而跟隨吳董事長的腳步，共同發揮企業責任，投入社會公益，能夠透過捐贈學校太陽能設備並將收益回饋學校，可謂是一舉數得的好事。

晟龍營造公司陳春發董事長捐贈永康國中與永康國小各一套太陽光電設備。(照片/臺南市教育局提供)

子龍國小陳金生校長表示，永龍‧子龍建設公司吳福明董事長積極熱心社會公益，捐贈全國弱勢學童免費眼鏡多年，也捐贈龍潭國小太陽能設備，本次因為子龍國小跟子龍建設同名，因緣俱足，促成本次的太陽光電球場捐贈。吳福明董事長捐贈子龍國小太陽能光電球場，總投資金額超過五百萬元，預估發電量達61.38KW，不僅符合環保的教育理念，更讓學生有遮風避雨的球場環境，對於學校的體育教學與學生的體能活動，有積極正向的助益，同時，也提供社區民眾假日一個最好的運動空間。

永康國中周憲章校長表示，陳春發董事長捐贈學校活動中心屋頂太陽能發電設備共計99.33KW，啟用後除了可改善活動中心悶熱問題外，讓孩子可以有優質的環境盡情揮灑及提升練習成效外，學校每個月也會有一筆發電的收入納入校務發展基金，作為發展多元社團及設施改善之經費。