3月25日廣州市人民政府臺灣事務辦公室在澳門舉辦「穗澳臺情深•灣區共聚力」廣州高質量發展澳門推介交流會，活動由澳門台商聯誼會、澳臺青年交流促進會、廣州市臺資企業協會承辦。

出席活動有澳門中聯辦臺灣事務部李永剛部長、海協會駐澳辦王剛主任、廣州市委常委王世彤及廣州市商務局（市招商辦）、廣州市地方金融監管局、廣州市南沙區人民政府等有關部門領導。會中邀請各政商機構/澳門社團，針對廣州60條惠及臺胞措施2023年修訂版、廣州及南沙區招商環境、金融產業等議題做交流，共同分享穗臺經貿交流合作發展創造商機。

澳門台商聯誼會簡廷在會長致詞表示，榮幸參與「穗澳臺情深、灣區共聚力」，廣州高質量發展澳門推介交流會。廣州是中國最發達的城市，亦是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》區域發展的核心引擎之一，作為「一帶一路」以及「自由貿易試驗區」戰略的重點城市，使其在香港、澳門與東協國家的經濟交往中占有重要地位，是進入東協市場重要的交通綜合樞紐。全面著力推進「廣州—深圳—香港—澳門」科技創新、廊道建設，連結港澳帶動廣東及珠三角地區的轉型升級促澳門在大灣區重要的「門戶」角色被看見，將世界各地的人流、金流、技流帶進來同時，也讓企業從大灣區邁向國際創新經濟。

廣州市委常委王世彤致詞。(照片/澳門台商聯誼會提供)

廣州南沙經濟技術開發區將廣州南沙打造為大灣區發展的重要平台，並在其特定區域、推出獎勵與優惠措施。尤其橫琴開發與澳門的融合，能促進澳門經濟多元產業發展，顯見大灣區是當前、整體經濟戰略布局的重要地位。台商如能藉此灣區巨大商機，擴展布局粵港澳大灣區投資，推廣業務、創新營運模式，連結港澳促進葡語國際平台。

而穗臺經濟優惠政策與大灣區相關配套措施，有助於大幅提升整體的投資效益，台商可藉此審視重整大陸之投資布局，拓寬台企發展渠道、並保護台商合法權益，充分瞭解廣州市與粵港澳大灣區未來的前景與發展。

澳門台商聯誼會簡廷在會長致詞。(照片/澳門台商聯誼會提供)

簡廷在表示，透過推介交流會進一步深化交流合作，共同加速粵港澳大灣區的經濟融合。藉由澳門擁有對外高度開放及低稅制的優勢，同時又密切聯繫着大灣區內9個內地城市優勢 ，在澳門台商企業可在內地設立研發中心、生產製造、培訓人才、跨境電商，滿足國內外客戶需求，走向電子商務化經濟合作，共融、共創、共享、美好的商機共同努力。

兩岸因疫情中斷三年的廣州、臺灣兩岸直航明天即開始恢復常態交流，來往交通更便利，未來將有助於促進經濟快速復甦，促進粵港澳大灣區鉅大商機加速發展，並創造高質量的效益最大價值，邁向高端永續經濟效益轉型升級創新。