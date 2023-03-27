朝世界一流EMBA邁進的東海大學，3/26日舉辦「EMBA 花舞再現畫展-音樂會」，友達集團董事長彭双浪、佳世達集團董事長陳其宏等百億董座齊聚一堂，未來將以講座教授身分授課，培育台灣企業界所需的高階經理人才。東海大學EMBA主任許恩得表示，產學的密切交流，不僅促進人才的培育，更助力高階經理人在課堂上，尋求問題的解方。

東海繼EMBA強打Buffet式模組課程與旗艦級精準教學，今（26）日攜手上市公司董事。(提供/東海大學)

東海繼EMBA強打Buffet式模組課程與旗艦級精準教學，今（26）日攜手上市公司董事長們培育人才，舉辦「EMBA 花舞再現畫展-音樂會」，並由東海大學校長張國恩進行講座教授頒證典禮，正式頒發榮譽講座教授證書給台積電副總經理何麗梅、佳世達集團董事長陳其宏、友達集團董事長彭双浪、大聯大集團董事長黃偉祥、緯創資通集團副董事長兼執行長黃柏漙、台灣產業創生平台董事長黃日燦、巨大集團董事長杜綉珍、大亞集團董事長沈尚弘、勤美集團董事長林廷芳、車王電集團董事長蔡裕慶等人，兆級師資拿下聘書後，將於下學期正式擔任東海大學EMBA課程的指導教授。

東海大學校長張國恩進行講座教授頒證典禮。（左）為友達集團董事長彭双浪。(提供/東海大學)

東海校長張國恩指出，東海EMBA提出目標導向式的變革，跨域創新融合模塊、微學分、專案、統整（capstone），開創以學生為中心的創新教學方法，教授打破傳統開課模式，透過Buffet式教學模組，提供最核心菁華的學習內容。東海管理學院院長李書行補充說，Buffet式教學模組打破過去傳統的選課模式，讓學生可以根據自身需求選課，這樣的精準教學方式是最能靈活因應科技時代的管理技法。EMBA導入史丹佛式的專案學習方法，引進「教練」輔導模式，融入博雅人文特色，推出獨特的精準教學模組化課程。

東海大學講座教授頒證典禮，（右）佳世達集團董事長陳其宏。(提供/東海大學)

東海EMBA主任許恩得表示，企業攜學界研發，學界邀企業授業已成為趨勢，東海EMBA規劃前瞻的課程，第一屆講座教授，皆為一時之選，除何麗梅副總經理、彭双浪董事長、杜綉珍董事長等企業舵手親自授業外，還有在全球景氣逆風之際，帶領佳世達成長的董事長陳其宏，大刀闊斧決策能力聞名，將親自教授打群架的「大艦隊」聯盟策略思維。 車王電集團董事長蔡裕慶，則不吝嗇地親自指導「打造電動車生態系之實戰經驗」，這些課程將讓東海EMBA高階經理人專班能更聚焦知識、技術、思想的交流與移轉。