夢想淘心室3月27日【創時空】邀請到在瑞典 BOLON 環保編織地板在台灣唯一的總代理”波龍藝術”顏大非行銷經理與TAID台北市室內設計裝修商業同業公會謝坤學副理事長來到節目中。顏經理在節目開頭就跟聽眾分享關於波龍的品牌故事與精神，從第一代的創辦人到第三代波龍藝術都持續在永續的基礎點上做創新與創意。

謝坤學副理事長在節目中推薦，波龍藝術的產品最值得使用的地方在於品牌的價值。整個公司的經營理念，產品以3R為生產基礎上，Reduce減少廢棄物（直接達到廢棄物減量）→Reuse重複利用（可達到廢棄物減量）→Recycle資源回收並循環再製利用（可達到廢棄物減量），不僅蘊含永續環保的意識，在藝術與美學上充滿北歐風的簡潔，產品耐磨易於清洗，適用臺灣氣候，是一個值得推薦使用的地材品牌。

節目最後特別提到，現今我們常說以人為本，但是真正好的空間除了在於提供空間美好，具有空間美學的環境之外，連帶這個空間也需要是健康的，這跟空間使用的產品的碳排放有很大的關係，未來要朝著淨零碳排目標努力，大家都須盡一份心力，更多精彩的內容都在今日的節目。

節目收聽連結: https://sndn.link/928campus/CkACoA