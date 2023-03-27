「2022年海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨第二屆長江杯金裳獎大賽」由武漢台資企業協會與中華兩岸文經協會主辦，海峽兩岸青年時尚創意節暨第二屆長江盃「金裳獎」台灣賽區已於3月20日徵件截止，四月中將進行第一階段初審。本屆台灣賽區共計吸引來自亞洲大學、輔仁大學、實踐大學、樹德科技大學、嶺東科技大學、萬能科技大學、玄奘大學、台北海洋科技大學等9所學校的同學報名，共收到近70組、近400套的原創服裝設計作品。

台灣賽區金裳獎執行委員會特別舉行多場校園說明會。(圖/中華兩岸文經協會提供)

第二屆長江杯金裳獎以「預‧見」作為主題，凡兩岸大專院校或高中職學生皆可參賽。鼓勵青年學子超越現在、預見未來的同時，更要傳達一種台灣特有青年設計力量的超前意識，與滿足未來的審美及永續需求；另外也期望著兩岸青年能再次遇見。本屆徵集方式分為兩階段，初賽以服飾設計稿作為評分依據，確定入圍決賽後才須繳交服飾實物作品參與動態的展示評比。參賽選手取得入圍決賽資格後，就有機會前往武漢與大陸各地設計師於總決賽一爭高下，爭取最高榮譽。

本屆賽事除了超過30萬元的總獎金，獲勝者還有優先推薦至服裝產業大廠實習等機會。，欲了解更多資訊，敬請關注賽事官方FB「江城拾光」。