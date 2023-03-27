長期深耕大健康醫療保健專業的中臺科技大學，結合臺中市大里區李天生議員服務處、大里區新仁里洪家裕里長辦公室、社團法人臺中市十九甲奉聖媽祖協會共同策辦專業醫護服務活動，由中臺科大健康服務團隊及蕭榮隆醫師、李政鴻醫師，等人於3月26日前往大里區新仁里為居民提供健康檢測、衛教宣導等專業醫療服務，協助社區居民了解個人健康狀況，有效落實全民健康。

老照系同學與民眾互動手眼協調遊戲(照片/中臺科大提供)

創校55餘年的中臺科技大學，長期深耕大健康領域人才培育，為落實SDGs 3良好健康與福祉及呼應WHO全民均健之目標，該校學務處、招生處及李天生議員特別規劃深入社區推廣全民健康的醫護服務活動，希望藉由專業醫護服務提高當地民眾對健康的關注度，加強健康知識的普及與推廣，讓民眾更好地了解自身健康狀況，掌握科學健康生活方式，從而提升全民健康水平。

活動由中臺科大邀集校內醫護相關科系師生組成一支專業健康服務團隊，提供視力檢測、骨密度測量、血壓血糖尿液篩檢、甲狀腺超音波檢測、口腔衛教、手眼協調與彩虹鐘遊戲等多元專業醫療服務，並邀請校友蕭榮隆醫師、李政鴻醫師共襄盛舉，為現場民眾辦理義診服務及解說，以一站式服務落實全民健康目標。活動當天，大里區新仁里及鄰近社區的居民前來參與活動及咨詢，認為這種專業醫護服務活動，不僅為他們提供了解自己身體狀況的寶貴機會，也讓他們對自身健康狀況有了更深入的認識，除感謝中臺科大精心地籌備及策劃，亦對李天生議員、洪家裕里長、廖三雄主委的支持表達敬意。

視光系同學與民眾做視覺色盲檢測(照片/中臺科大提供)

中臺科大吳正男招生長表示，提供專業知識與技能的養成教育是中臺科大的基本職責，中臺科大更致力於促進學校與社區間鍵結，學生們透過與社區民眾的互動過程，除得以深化醫療專業的實際應用和操作技巧，有效提升個人專業水平和技能，並能藉此深刻體驗社會貢獻的意義和價值，這是一場學校、鄰里及社區三贏的活動。

醫師為民眾做綜合諮詢服務(照片/中臺科大提供)

中臺科大秉持「技術專業、人文關懷」教育理念，積極培育大健康產業優質人才，畢業校友深獲醫療院所肯定，是一所兼重人才培育與產學合作的專業型優質科技大學。近年來，在聯合國永續發展目標及大學社會責任之引導下，中臺科大進一步提出「善盡大學社會責任，關懷社區與弱勢族群」之辦學願景，積極連結學校週邊社區鄰里推動各項活動，期能以學校專業回饋鄰近鄉里，透過提供專業的醫護服務，協助社區居民提升健康素養，增進健康水平，具體實踐SDGs 3良好健康與福祉，為SDGs做出實質性貢獻，充分體現出學校對SDGs的具體承諾。