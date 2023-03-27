由文化部主辦的時尚盛事「臺北時裝週AW23」走秀活動，校際展演 今年增加至3場次，3月25-26日一連2日辦理走秀。25日由輔仁大學、樹德科技大學打頭陣登場，26日由嶺東科技大學、亞洲大學、崑山科技大學三所學校透過新秀設計師的優秀評比後的作品一同登上台北時裝週國際級的舞台。

文化部常務次長李連權開幕致詞表示，校際展演今年邁入第3年，過程中逐漸成熟發展，成為啟動後續Young Talent、New Breed、全球新人獎等系列活動的首部曲。青年在未來的台北時裝週或是台灣時尚產業占有重要地位，現今可以站在中生代設計師的肩膀上，並在台北時裝週舞台發揮創意。

2023臺北時裝週校際展在松山文創園區4號倉庫舉行，因有7所服裝設計院校師生共同參與，為時裝週活動注入年輕活力，展現屬於新世代的蓬勃創意。此次活動呈現出臺灣服裝校系豐沛的創作能量，為臺北時裝週注入全新活力，而連續3場的「服裝設計院校展演」，不僅是學校間的競技展演，評審也將從117設計師中選出3位潛力設計新秀，聯合高雄時尚大賞的獲獎新星，共同參與下半年的Young Talent新鮮秀。

嶺東科技大學學生作品。(攝/王雅芬)

亞洲大學學生作品。(攝/景義婷)