新北市教育局於3月26日攜手慈濟基金會於慈濟新店靜思堂舉辦第二屆「慈濟x PaGamO環保防災勇士PK賽」，計127所學校、360位選手代表參加，透過趣味電競遊戲方式，結合環保與防災重要議題，讓學習突破時空限制。教育局副局長歐人豪到場肯定選手充分展現環保、防災知識和技能，並祝福每位選手都能獲得佳績。冠軍、亞軍及季軍分別為興南國小李岳璋、龍埔國小秦詳茗及陳禮昀3位環保防災小勇士，前10名選手將代表新北市角逐四月初舉辦的國際盃全球總決賽。

教育局長張明文表示，新北市積極推動環境教育，今年度和慈濟共同合作辦理的新北市第二屆環保防災勇士PK賽，導入科技的應用，選手們透過PaGamO系統的遊戲競賽方式，就能快樂學習環保與防災等多元豐富知識，不僅是未來教育的發展趨勢，也是長期推動環境教育所期盼的表現，期待孩子們能夠將所學知識轉化應用於生活中。

教育局副局長歐人豪表示，肯定每位選手充分展現環保、防災知識和技能，並祝福大家都能獲得佳績。(照片/新北市政府教育局提供)

興南國小的帶隊老師陳尚宏表示，觸動孩子學習動機的PaGamO，是學習的媒介，讓孩子從體驗中學習環保與防災知識，每一道題目都是孩子們的考驗和學習過程，從中思考環境、防災如何與生活息息相關。

榮獲冠軍的興南國小李岳璋同學表示，能參加這個比賽覺得很有意義，闖關的題目是老師平常教導的環境知識，讓自己對環保更加關心，能和其他同學一起比賽晉級很開心；獲得亞軍的龍埔國小秦詳茗同學則分享，在比賽過程中，緊盯著螢幕真是緊張又刺激，感覺自己就像是環保防災小英雄，想繼續朝全國賽邁進。

新北市第二屆環保防災勇士PK賽，選手活動現場合影。(照片/新北市政府教育局提供)

教育局補充，因應聯合國永續發展目標(SDGs)及國際發展趨勢，新北市持續以環境教育中程計畫推動環境教育，整合市府各單位內部及外部資源，不僅成為全國防災士最多縣市，防災校園數量也為全國之冠。特別感謝慈濟基金會的協助，透過線上教育、實體課程體驗、互動學習與生活實踐的過程，共同傳達與推廣環境教育的理念，建立師生環保與防災素養。