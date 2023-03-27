為促進大專校院學生社團活動發展，輔導學生落實大學社會責任（USR），教育部於3月25日（星期六）至26日（星期日），於國立虎尾科技大學舉辦「112年全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動」，共計116所大專校院263個社團報名參加。教育部學務特教司吳林輝司長出席頒獎，表示對學生參與社團經營的肯定與支持，也期許同學在未來求學及求職的過程中，都能應用社團所學，創造自己的精彩時刻!

因疫情影響，本次活動睽違3年再度辦理「社團評選現場詢答」及「社團特色活動決選」，為讓各社團能充分交流、彼此觀摩，另辦理「特優社團觀摩與經驗交流」及「社團指導教師座談會」，並邀請111年度特優社團蒞臨現場分享經驗，座談會現場學生彼此互動熱烈，期望學生社團能透過此平台分享自身社團的運作發展模式、辦理各項活動的經驗與體悟，以及近年因應疫情影響社團活動辦理模式的調整，藉此提升社團活動的經營品質，並在交流過程中激盪出不同的火花。

評選結果，共計頒發最佳社團特色活動獎10名、大學校院及技專校院特優獎22名、優等獎33名及甲等獎42名。(名單/截圖於教育部活動網站)

社團活動能培養學生社會參與的自主能力，並從中習得民主法治的素養與組織領導的才能，期待大專校院學生社團能經由此次評選、觀摩經驗，讓自己獲得新的學習與成長！

教育部學務特教司吳林輝司長頒發技專校院組服務性社團特優獎(照片/教育部提供)

本次評選結果，共計頒發最佳社團特色活動獎10名、大學校院及技專校院特優獎22名、優等獎33名及甲等獎42名，獲獎社團除致贈獎牌外，另頒發獎金鼓勵學生，最佳社團特色活動獎將獲得獎金新臺幣1萬元、特優獎2萬5,000元、優等獎1萬5,000元、甲等獎8,000元。得獎名單看這裡活動網站(網址: https://cis.ncu.edu.tw/NsaSys/)，