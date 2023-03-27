112學年度身心障礙學生升學大專校院甄試學科考試於3月24日至3月26日辦理。本次甄試報名人數共計3,345人，各障礙別考生報考人數分別為：視覺障礙生70人、聽覺障礙生186人、腦性麻痺生74人、自閉症生886人、學習障礙生1,165人、肢體障礙生146人及其他障礙生818人。

術科考試於今(3/27)日舉行，本次甄試加考美術術科考生，北部（四）考區100人、北部（五）考區42人、中部（一）考區17人、中部（二）考區11人、南部考區38人、東部考區3人，合計211人；加考音樂術科考生共12人，統一於北部(四)考區應試。

依據衛生福利部疾病管制署於112年3月9日發布之防疫措施，調整甄試相關之考生應試處理原則，於所報考類組別考試期間如為嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)「確診(中重症)尚在隔離治療期間」之考生，不得參加本次考試。此類考生得於規定期限內繳交由政府衛生單位核發之嚴重特殊傳染性肺炎隔離治療通知書等隔離證明文件（文件須經甄試委員會審核，確認其於所報考之類組別考試期間，確實為受隔離治療之中重症確診者），依本甄試「招收外加名額身心障礙學生甄審與錄取處理原則」規定，採書面審查方式參加甄審。

防疫試場配合隔離政策調整，提供考生安心應考環境。(照片/教育部提供)

考試成績將於5月2日（二）上午10時公告於本甄試網站，考生可依「考生登入-考生專區-成績查詢」路徑，登入系統查詢成績，網址：https://cis.ncu.edu.tw/EnableSys。成績單於成績公告當日掛號寄發，團體報名者，寄交團報學校轉發報名考生；個別報名者，逕寄考生。

網路選填志願時間為5月30日上午9時至6月6日下午5時止。可參閱甄試網站於5月22日下午3時公告之「網路選填志願系統操作說明」。請考生務必提早登入系統確認使用之電腦環境可順利進行志願選填作業，並預留足夠時間操作，以便遇到問題時可及時洽詢甄試委員會。

統一分發結果於112年6月14日上午10時公告於本甄試網站。獲分發之錄取通知書由考生分發錄取學校掛號逕寄錄取生，錄取生須依該分發錄取學校規定完成報到手續，若未依錄取學校規定完成報到者，視為放棄錄取資格。錄取生若欲參加112學年度「大學分發入學招生」或「四技二專日間部聯合登記分發入學招生」，應填妥放棄錄取聲明書(甄試簡章附錄十八)，於112年6月28日（三）前向獲分發錄取學校聲明放棄錄取資格。

詳細資訊請參閱本甄試簡章或至本甄試網站查詢。相關問題請洽(03)4227151轉分機57148~57150，電子信箱：[email protected]。