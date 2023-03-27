電競是興趣，也可以是專業」臺北育達高中近日舉辦「Predator掠奪者全國2023傳說對決國中聯賽」，廣邀各路電競好手，或是對電競產業具有熱忱的國中同學一起來同樂。育達多媒體設計科與全球PC品牌大廠宏碁ACER擁有良好產學關係，不僅創全國先例與宏碁ACER旗下電競品牌Predator掠奪者合作「宏碁電競數位遊戲設計特色班」，並連續四年盛辦該賽事，且每年都提供豐富電競周邊、激勵獎金，還有抽獎活動，每每舉辦總是吸引不少國中同學遠道而來、共襄盛舉！

育達高中多媒體設計科，兩位同學負責現場賽事播報。(照片/育達高中提供)

本屆賽事共迎來125位國中同學參賽，每支隊伍首先必須通過數輪的初賽廝殺，獲勝隊伍方可入選最終四強隊伍，而最後的準決賽及冠軍賽，則在本校斥資百萬重金打造的專業級電競直播教室進行，在這裡，電競好手們不僅可以體驗到各種全新的專業電競設備，媲美業界賽事規格的環境與氛圍，讓大家更能盡情享受對戰的暢快與刺激，更加融入比賽之中。

電競賽事活動現場實錄。(照片/育達高中提供)

活動當日安排兩位同學負責現場賽事播報，相關遊戲畫面也於第一時間透過本校社群平台與現場大螢幕同步直播，讓各位線上觀賽群眾，以及到場的親朋好友，都可以為自己支持的選手加油。經過一日的激烈競賽，最終由永吉國中榮獲殿軍、萬芳高中國中部獲季軍、信義國中榮獲亞軍，冠軍則由中平國中的隊伍奪下，本校多媒體設計科黃柏諴科主任代表頒發獎金與宏碁所提供周邊產品，亦感謝同學們帶來精彩的比賽！