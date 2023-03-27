臺北市立南港高工FRC Team 7645 (NK MTC)機器人團隊於112年3月13日至3月26日於美國亞歷桑納州鳳凰城市參加2023 FRC Arizona East Regional 和 Arizona West Regional（亞歷桑納東、西區聯賽），一舉榮獲2023 FRC Arizona West Regional 聯盟四強以及卓越工程獎(2023 Excellence in Engineering Award)。南港高工團隊繼2019年美國FRC底特律世界機器人競賽總決賽獲新秀最高分獎、2022年新北x鴻海區域賽榮獲亞軍聯盟獎以及最佳工程控制獎之後再奪佳績，全校師生歡騰同賀。

世界最知名、難度與等級最高的機器人競賽FIRST Robotics Competition (FRC)吸引全球眾多高校團隊報名參加。今年臺灣共有20支隊伍參賽，南港高工FRC Team 7645機器人團隊取名為NK MTC ，意思是Nan Gang Manufacturing Team Challenge，是一組勇於接受挑戰、解決問題的製造團隊；因本年度機器人展開後，形狀像一條大蛇，因此取名為「大蟒蛇」，英文名是「PYTHON」。團隊由支裕文老師、洪嘉駿老師及廖坤賢組長指導15位學生，僅用3週的時間完成功能強大的PYTHON（大蟒蛇）機器人，面對42支美國高中機器人大軍，南港高工Team 7645毫無畏懼，歷經資格賽後，取得第六順位隊長資格，進入八強決賽，最終排名第四佳績。今年的PYTHON（大蟒蛇）機器人在機械製造、結構設計上獲得評審團一致青睞，勇奪本屆2023 Excellence in Engineering Award（2023工程卓越獎），大會裁判長還特別於頒獎後與團隊們合影留念。

南港高工FRC賽事代表隊，於活動現場合影。(照片/南港高工提供)

南港高工校長劉美慧表示：「港工FRC團隊由電子、模具、鑄造科學生跨域組成，訓練過程中須互相學習不同領域間的專業知識、英文及簡報能力，過程中看到學生們大幅成長。」FRCTeam 7645(NK MTC)團隊指導教師支裕文表示：「感謝臺北市政府教育局贊助競賽報名費，中部科學工業園區管理局與中科AI自造基地贊助機器人製作材料，台灣玉山機器人協會Rene Cheng秘書行政指導，進懋有限公司、嘉成工業股份有限公司、台灣斑馬科技、祥儀企業股份有限公司、金瑞廣告有限公司、土城東區扶輪社、和青廣告社等企業贊助訓練與競賽經費。也感謝駐洛杉磯代表處教育組潘秘書和加州理工學院Oyang,James.Y教授的關心與支持，以及僑委會高志中委員及多位亞歷桑納鳳凰城市僑胞的熱情協助。」

南港高工FRC Team 7645機器人團隊NK MTC現場實錄。(照片/南港高工提供)

廖坤賢組長分享：「同學們為了節省經費，在校內將機器人分解成18件行李，抵達鳳凰城後再將其組裝測試，努力克服各項困難。學生在場上看到自己完成的機器人可以與各地強隊競爭，心中自信油然而生。」指導教師洪嘉駿亦表示：「過程中同學積極與各校交流，學習各隊設計與製造工法，做為日後精進參考。FRC Team 7645 (NK MTC)會加倍努力，突破自己，勇於挑戰，更上一層樓。」