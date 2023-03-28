無蜂王蜂箱也可以在溫室內進行瓜果授粉的任務！國立臺灣大學昆蟲系教授楊恩誠研究團隊，完成智慧農業創新，以蜂王費洛蒙取代蜂巢內的蜂王，未來將產業化解決瓜果農長期找不到蜜蜂授粉之困境。

台大生物資源暨農學院昆蟲系教授楊恩誠表示，他帶領的研究團隊利用蜂王費洛蒙取代蜂巢內的蜂王，並將此無蜂王蜂箱應用於溫室內進行授粉的任務，目前已知可利用不同的操作方式，將欲授粉蜂箱內的外勤蜂移除乾淨再將蜂箱移入溫室內，可有效避免大量外勤蜂撞棚死亡的情形。

楊恩誠表示，目前已知可利用不同的操作方式，將欲授粉蜂箱內的外勤蜂移除乾淨再將蜂箱移入溫室內，可有效避免大量外勤蜂撞棚死亡的情形。(照片/臺灣大學提供)

研究發現可直接使用含工蜂的巢脾加上費洛蒙，即可在溫室內穩定蜂群並進行授粉。而在栽種美濃瓜0.1分地的溫室內，測試無蜂王授粉蜂箱的效果，結果可知溫室授粉所需的蜜蜂數量不需太多，即可完成授粉的工作。

楊恩誠說，傳統的授粉方式為使用一整箱餞群，蜜蜂數量遠超過授粉所需的數量，因此農戶需要開蜂箱餵食蜜蜂，容易被蜜蜂攻擊，而他們研究結果發現，使用費洛蒙可讓蜂箱內只存有一片巢脾的蜂，即可以達成蜂群穩定，因此可有效降低溫室內蜜蜂的數量並且完成授粉的任務，且經測試單一個費洛蒙使用於單巢脾蜂箱內，可長達3個月還具有穩定蜂群的功能。

楊恩誠團隊研究結果發現，使用費洛蒙可讓蜂箱內只存有一片巢脾的蜂，即可以達成蜂群穩定，因此可有效降低溫室內蜜蜂的數量並且完成授粉的任務。(照片/臺灣大學提供)

由於授粉需求蜜蜂的數量不需要到一整箱，所以傳統的蜂箱不適用於無蜂王授粉的模式，因此該研究計畫設計開發只裝2巢脾的紙蜂箱，使用於溫室內進行授粉工作。目前已將包含無蜂王授粉技術的紙蜂箱應用於全台45間溫網室10種作物進行授粉試驗，包含洋香瓜、美濃瓜、絲瓜、苦瓜、大黃瓜、小黃瓜、百香果、蜜棗、櫛瓜、西瓜，初步結果皆獲得很好的授粉成效。