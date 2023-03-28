近日來正夯的電動車、AI人工智慧產業等職缺都在東海大學就業博覽會，東海為協助畢業生就業，將舉辦「2023就業暨實習徵才博覽會」，邀請超過86家知名企業設攤，並提供上萬個海內外工作機會。其中鴻海、車王電子、華德動能作為綠能電動車的佼佼者也相繼到東海搶人才! 現場面試，搭上通往未來的職涯列車。

東海大學地理位置鄰近中部科學園區和精密園區等產業中心，近期不僅積極與友達、佳世達等上市公司董事長合作培育高階人才，還將在29日舉辦「2023東海大學就業暨實習徵才博覽會」，本次活動由勞動部勞動力發展署指導，東海實習與學生成就中心、勞動部勞動力發展署中彰投分署聯合主辦，預計將有來自全國各地的超過86家企業和機構參展，涵蓋13個產業。而位於台中的車王電子集團與旗下的華德動能也到場搶人才，同時為車王電子集團董事長及東海EMBA講座教授的蔡裕慶認為，東海大學一直以來都是中部科學園區的人才輸出基地，培育出許多企業鎖定且想要的跨領域人才，因此今年也鎖定東海畢業的新鮮人。

東海大學地理位置優越，鄰近中部科學園區和精密園區等產業中心。(照片/東海大學提供)

東海大學校長張國恩表示，今年面對疫情趨緩及產業逐步復甦，各產業求才需求大增，因此這次企業的參與相當踴躍。過去東海大學培育出的人才在業界一直擁有高度評價，在各領域表現都相當傑出，相信這次活動能提供即將畢業於東海九大院所的同學，不只能提前更了解各個產業的樣貌，也能獲得企業青睞直接銜接職場，而企業求才的目標也能夠滿載而歸，共創雙贏。東海教務長楊定亞表示，現場將除了東海的學生，還預計有超過5000名來自全國的求職者參與，因此，東海也將同步提供履歷自傳健診和職涯諮詢服務專區，讓所有應聘者為通往未來的職場之路做好準備。

東海大學副校長劉正指出，今年參與2023東海就業徵才博覽會的知名企業非常亮眼，包括鴻海集團、力晶積成、億光電子、京元電子、國泰世華銀行、昇陽半導體、車王電子、華德動能、網銀國際、德翔海運、國光生技、力麗集團、台灣蓋璞(GAP)、信義集團、中租控股等知名國際企業。而政府機構則包含勞動部中彰投分署就業中心、青年職涯發展中心、台灣就業通、台中市就業服務處、原住民委員會、國軍人才招募中心等，提供就業、職訓的資源、職涯個人諮詢服務、臺中市政府勞工局亦提供青年一站式創業服務站，讓求職者掌握創業良機。