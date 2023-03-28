新北市安康高中、崇光高中及南山高中參與FRC機器人夏威夷區賽，在37隊中打進前八強聯盟賽，其中崇光高中更拿下團隊精神獎。三校也到夏威夷大學參訪，並分別與私立聖路易斯高中(FRC TEAM 4270)及夏威夷伊奧拉尼學校Iolani School (FRC TEAM 2438)進行機器人交流，擴展師生國際視野。

教育局長張明文表示，FIRST Robotics Competition簡稱FRC競賽，是國際最高等級機器人賽事，參賽學生需整合程式與機械設計、大數據及策略分析、行銷公關、商業營運及外語能力等跨領域能力，以團隊合作及共好的態度，方能發揮最佳實力。本次安康高中、崇光高中及南山高中赴夏威夷參賽，讓世界看見臺灣，學生也充分展現跨域素養，向世界級頂尖人才邁進。

崇光高中隊員林瑀宸表示，能在夏威夷區賽榮獲團隊精神獎，象徵團隊合作能力佳，深受大會肯定。回想比賽過程，剛開始大家只知道我們是臺灣今年唯一女力隊伍，漸漸地「全女力」發揮凝聚力、彼此信任、相互扶持的精神，打破外界對於女性和科技、機械格格不入的想法，希望未來能夠繼續保持，團隊攜手朝著夢想前進。

崇光高中於FRC機器人夏威夷區賽拿下團隊精神獎。(照片/新北市教育局提供)

南山高中隊長李建霖表示，今年疫情緩解，得以如願出國參賽，開幕時播放臺灣國旗歌，世界各地37隊選手豎立致敬，畫面令人感動。比賽時，各隊展現活力與特色，自己深刻體驗到，比賽不是只看結果，過程中的學習更是珍貴。最開心的是，團隊打入前四強，展現堅持不放棄的精神，感謝過程中所有支持我們的人。

南山高中參加FRC機器人夏威夷區賽實況。(照片/新北市教育局提供)

安康高中與國外隊伍組成聯盟，其中一場更拿下各國區賽最高成績紀錄。隊員黃苙凱表示，為了要跟外國隊伍進行機器人交流，必須要提升語言能力，勇敢跨出互動的腳步，才能讓台灣被看見。賽前團隊與私立聖路易斯高中(FRC TEAM 4270)強隊交流，除了著重在程式學習外，更體驗夏威夷舞Hula，感受多元文化的魅力。

安康高中隊員進行機器維修，以進行下一場競賽。(照片/新北市教育局提供)

教育局表示，新北市自109學年度率全國之先推動FRC競賽扎根計畫，鼓勵各校參賽及與國外隊伍建立合作，同時發揮競賽精神，從建立品牌到公關行銷能力，透過產學募資旅費為自己夢想圓夢，目前新北市已有6所高中師生出國參與FRC競賽，此外，3月底板橋高中將赴矽谷參賽。未來將邀請國際隊伍共同規劃課程，辦理成果發表會，建立國際夥伴關係。