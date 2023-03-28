嘉南藥理大學「消防安全體驗營」一開放報名再次秒殺額滿，吸引許多對消防員有興趣的國高中生報名參加。嘉藥公共安全及消防系(科)透過「消防用無人機操作」、「水滅火器模擬機操作」及「室內消防栓操作」等三項活動，讓學員除體驗各項消防裝備設施外，也注入防火、防災觀念，現場講師也示範各式滅火設備的實作，讓參加活動的學員對防火防災及消防員工作有更進一步認識。

近日因媒體報導台積電重薪挖角消防員新聞炒得很熱，讓原本就是熱門公職選項的消防員更加炙手可熱，嘉藥「消防安全體驗營」，一開放就額滿，活動中體驗多種消防員專業訓練項目，除了示範演練「室內消防栓操作」，讓學員瞭解隨處可見的消防栓功用及正確地使用步驟外，「水滅火器模擬機操作」則是實作學習以水滅火的要領、最受注意的是「消防用無人機操作」體驗，將無人機科技運用於火場偵蒐，顯示消防安全也與時俱進。

「水滅火器模擬機操作」是實作學習以水滅火的重要課程之一。(照片/嘉南藥理大學提供)

參加體驗營的黃同學表示，本以為消防員就是噴水滅火，經過參與營隊的體驗後發現當中有著非常多的學問，不同原因的起火有著不同的滅火方式，而比起滅火，其實防災更加重要，參加活動後讓他對於消防這個行業更有興趣，也瞭解公共安全備受重視的趨勢下，消防專業人才的含金量高，除了不怕沒工作外，更是比其他行業高薪且穩定。

參加體驗營的黃同學表示，消防專業人才的含金量高，除了不怕沒工作外，更是比其他行業高薪且穩定。(照片/嘉南藥理大學提供)

消防系主任蔡百豐表示，嘉藥公共安全及消防系(科)為全國首創培育建築物公共安全及消防專業人才的科系，成立至今已培育許多優秀消防人員，2022年消防設備師榜首即為嘉藥畢業學生考取，歷屆畢業或在校生也都紛紛考取消防設備師或消防設備士。嘉藥積極鼓勵學生在學期間考取各種專業證照，包含消防設備師、消防設備士、消防警察三等或四等特考、EMP救護技術員、乙丙級升降機及防火管理員等，一照在手，都是畢業後進入職場的最佳保障。