臺北市蔣萬安市長於111年3月27日率領市府教育局、產發局、地政局、民政局、都發局、研考會及環保局等局處代表，歡迎優秀的青籌會學生委員到臺北市政府進行交流座談，市長分享青年政策，如何面對未來趨勢、從政及就業挫折經驗，鼓勵青年勇於創新、面對困難。

蔣市長表示，感謝青年節籌備委員會的委員在課業繁忙之餘還協助籌劃、參與各項交流活動，感受到青年朋友對公民參與政治、關懷時事的熱情。也希望透過與青年學子的對談，了解年輕世代的想法與需求，在市政既有的基礎上加入新生代不同的看法及創意，可以讓市政更豐富、更全面。

針對「如何吸引年輕朋友來到台北市居住」議題進行交流，市長說明將推出「青銀換居、世代共好」的社宅概念，左為救國團葛永光主任，右為教育局陳素慧副局長(照片/台北市政府教育局提供)

交流活動中青年學子與市長進行對談，首先針對「如何吸引年輕朋友來到臺北市居住」議題進行交流，市長說明將推出「青銀換居、世代共好」的社宅概念，未來規劃新建有電梯的社會住宅，讓原本住在老公寓的長者居住，而釋出的老公寓則透過「包租代管」的方式，修繕過後媒合年輕朋友入住，讓年輕人租得起、長輩住的好；未來年輕人成家，也會透過小家庭優先入住社會住宅、有兩個孩子的小家庭增加中籤率及有12歲以下孩子的家庭減輕租金等政策，鼓勵更多青年到臺北市安居樂業。

除此之外，市長也分享為減輕年輕朋友通勤費用負擔，積極爭取推動交通月票1200元，除降低通勤族交通費用，也藉此鼓勵大家搭乘大眾交通工具，以減少交通壅塞並逐步達到低碳永續、淨零碳排的目標。

現場有學生好奇蔣市長從政的過程，並表示最年輕的臺北市長，成長過程都很順利，希望市長可以提供想為國家、社會付出的年輕朋友一些建議，蔣市長向與會人員分享自己從政前，曾經多次參與政府修法會議，希望能帶來一些改變，滿懷熱情及準備充分，卻因為會議結果不了了之而感到失望，於是努力參選立委，從體制外走到體制內，期許有所改變。

蔣市長也提到未來新趨勢，例如ChatGPT，也許在未來有些工作會被AI人工智慧取代，但鼓勵年輕人應該要站在巨人的肩膀上，更聰明運用新的科技與技術掌握新的趨勢、用創新的思維來看待事情，不斷創新、不斷突破，雖然工作可以被取代，但不要被淘汰，蔣市長更以照顧三寶的經驗分享保母的工作不會被取代，因為照顧小孩需要更細緻的方式及耐心，這是AI人工智慧無法做到的部分。

透過與青年學子交流，了解青年現行政策的想法與建議，讓市政在未來更全面與完善(照片/台北市政府教育局提供)

此外，蔣萬安表示自己並非一切很順利，也曾因金融風暴被裁員、失去經濟收入而感到焦慮，開始盤點日常開銷及節省支出，幸好有另一半的支持，且不放棄嘗試其他工作的機會，因此勉勵年輕朋友，人生不會完全順利，但是不要被擊倒，做好心理調適、勇敢面對，任何困難都能克服。